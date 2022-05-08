РФ готується відкрити новий фронт: військовий експерт назвав небезпечний напрямок

РФ може відкрити другий фронт / Фото Telegram

Російські окупанти можуть відкрити другий фронт. На даний момент рівень загрози для Одеси з боку російського окупанта залишається досить високим.

Як розповів в інтерв'ю НВ військовий експерт Олег Жданов, окупаційні війська РФ не залишають спроб відкрити другий фронт.

"Для цього потрібно висадити десант і посилити групу військ, яка знаходиться в Придністров'ї. Тому і обстріли Одеси тривають і можуть бути посилені найближчим часом", - заявив Жданов.

Співрозмовник пояснив, що мова йде про висадку ворожого десанту в Бессарабії, тому що висадка десанту в Одесі практично неможлива.

"Але існує ще Бессарабія, яку вони намагаються відрізати від материкової України, зруйнувавши шляхи сполучення, а саме міст через Лиман", - зазначив він.

Військовий експерт також пояснив, що окупантам дуже потрібен острів Зміїний, який хочуть використовувати в якості плацдарму для забезпечення дій Чорноморської ескадри з висадки десанту.

"Якщо на Зміїному розташувати засоби ППО, то вони зможуть прикрити ескадру з повітря, підійти до Бессарабії і спробувати висадити десант", - додав Жданов.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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