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Експерт пояснив, навіщо РФ витрачає дорогі ракети на удари по цивільних цілях

Анна Ярославська
18 серпня 2023, 09:47 оновлено 18 серпня, 09:52
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Поки не закінчиться війна, російські окупанти продовжуватимуть ракетні обстріли, вважає Олександр Коваленко.
Олександр Коваленко, обстріл Запоріжжя
Олександр Коваленко пояснив, навіщо РФ витрачає дорогі ракети на цивільні цілі / Колаж: Главред, фото: Telegram Юрія Малашка, Facebook Коваленко

Російські окупанти не припиняють ракетні обстріли України. Часто вони б'ють по цивільних об'єктах - житлових будинках, готелях, школах. Одна з причин такого вибору цілей - терор мирного населення. Крім того, російські ракети дуже неточні, тому можуть промахуватися. Про це під час чату на Главреді розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, прифронтові міста (Запоріжжя, Херсон, Харків та інші) постійно страждають від терористичних атак російських окупантів, оскільки розташовані в зоні досяжності ствольної або реактивної артилерії росіян або засобів С-300, налаштованих на завдання ударів по поверхні.

"Давно відомо, що російські окупанти обстрілюють саме житлові квартали та цивільну інфраструктуру. Це невід'ємна частина їхньої тактики терору, яка завжди супроводжує будь-яку російську військову операцію та вторгнення. Так відбувалося і в Чечні, і в Сирії, і в Грузії, тому нічого дивного тут немає. Ми просто констатуємо той факт, що тактика росіян – використовувати цивільне населення як заручників – і на тимчасово окупованих територіях, і на вільних", - сказав Коваленко.

При цьому російські окупанти часто стріляють по цивільних об'єктах. Наприклад, недавня трагедія в Запоріжжі, за попередніми даними, була обумовлена ракетами "Іскандер-К".

"Це дорогі ракети, виробляти які росіянам досить проблематично. Це не те ж саме, що обстріляти Запоріжжя, наприклад, з С-300. Можна говорити про те, що росіяни дійсно планували завдати удару по об'єкту, який вони вважали для себе пріоритетним. Але є нюанси, і росіяни про них добре знають: їхні ракети дуже неточні й часто відхиляються від цілі. Коли їх направляють на місто з щільною житловою забудовою, велика ймовірність, що ці ракети влучать у цивільний об'єкт. Росіяни це прекрасно знають і розуміють, і це аж ніяк не пом'якшує їхню провину, а лише збільшує її. Це не високоточна зброя, а зброя невибіркового типу", - сказав Коваленко.

На його думку, поки не закінчиться війна, ці обстріли відбуватимуться по всій лінії бойового зіткнення.

"І для Запоріжжя є лише один вихід – звільнення Запорізької області", - резюмував експерт.

Дивіться відеоверсію чату на Главреді з військово-політичним оглядачем Олександром Коваленком:

Ракетні обстріли Запоріжжя

Увечері 10 серпня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю, пошкодивши об'єкт цивільної інфраструктури. Під удар російських окупантів потрапив готель Reikartz в Запоріжжі, де неодноразово зупинялися співробітники ООН.

9 серпня країна-агресор Росія вдарила по житловому кварталу Запоріжжя. Російська ракета влучила в район храму і торгових споруд.

В результаті атаки на місто загинули 43-річний чоловік і дві жінки 19 і 21 років. Серед дев'яти травмованих-11-місячна дитина. Спершу повідомлялося про двох загиблих, проте потім стало відомо, що кількість жертв обстрілу Запоріжжя зросла - ще одна дівчина померла вранці 10 серпня в лікарні.

Під час ракетного удару по Запоріжжю загинули молоді музиканти Світлана Семейкіна і Христина Спіцина. Дівчата створили власну групу, а також систематично співали на вулицях, збираючи гроші для українських військових.

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