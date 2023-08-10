За годину до загибелі збирали гроші на ЗСУ: РФ вбила у Запоріжжі двох молодих музиканток

Загиблим дівчатам було 19 і 21 рік. Вони були доньками нацгвардійців, які зараз воюють проти російських окупантів.

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РФ вбила у Запоріжжі двох молодих музиканток/ колаж: Главред, фото: Facebook Матвіївський сільський центр культури та дозвілля, скрін

Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю у середу, 9 серпня, загинули молоді музикантки Світлана Сємєйкіна та Христина Спіцина. Дівчата створили власний гурт, а також систематично збирали гроші для українських військових, співаючи на вулицях.

Проте російська ракета обірвала життя двох українок. Про їхню загибель повідомили на сторінці Матвіївського сільського центру культури і дозвілля у Facebook.

"Внаслідок ракетного удару російських терористів по Запоріжжю загинули наші талановиті дівчата – Сємєйкіна Світлана та Крістіна Спіцина. Ще вчора вони разом співали та грали для людей, а вже сьогодні нікого з них немає. Російська ракета нещадно забрала їхні голоси, їхні життя і разом з цим частинку душі кожного з нас", – йдеться у повідомленні.

відео дня

Зазначається, що дівчата спочатку співали окремо, а пізніше почали грати спільно, утворили дует "Similar girls" і стали учасниками "cover band "Gems".

Загиблим було всього 19 та 21 рік. У соцмережах повідомляють, що вони були доньками військовослужбовців, які захищають Україну від російських окупантів.

"Унаслідок вчорашньої ракетної атаки на Запоріжжя загинуло дві молоді дівчини – доньки нацгвардійців. Сємєйкіна Світлана Юріївна, Спіцина Крістіна Олександрівна. Їхні рідні наразі проходять службу на Запорізькому напрямку. Одна дівчина загинула на місці вибуху, інша боролася за життя до ранку сьогоднішнього дня", – зазначили у редакції запорізького видання "5 редакція".

Також у соцмережах з’явилося відео, як за годину до атаки дівчата співали на вулицях Запоріжжя, збираючи гроші для українських військових.

РФ вбила у Запоріжжі двох молодих музиканток/ скрін

Дивіться відео, як за годину до загибелі дівчата збирали гроші на ЗСУ:

Ракетний удар РФ по Запоріжжю 9 серпня

Нагадаємо, ввечері у середу, 9 серпня, країна-агресорка Росія вдарила по житловому кварталу Запоріжжя. Російська ракета влучила у район храму і торгівельних споруд.

Рятувальники ліквідували загоряння господарської будівлі на площі 12 кв. м, яка розташовувалася на території церкви. Проведено аварійно-рятувальні роботи в будівлі магазину та інших пошкоджених поруч будівлях.

Внаслідок атаки на місто загинули 43-річний чоловік і дві жінки 19 і 21 років. Серед дев'яти травмованих – 11-місячна дитина. Спершу повідомлялося про двох загиблих, проте потім стало відомо, що кількість жертв обстрілу Запоріжжя зросла – ще одна дівчина померла вранці 10 серпня у лікарні.

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