РФ скинула авіабомбу на Оріхів: загинув правоохоронець, багато постраждалих

Сьогодні вранці російська керована авіаційна бомба забрала життя поліцейського на Запоріжжі, поблизу міста Оріхів.

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Росіяни вдарили авіабомбою по місту Оріхів / Колаж: Главред, фото: Нацполіція

Вранці в суботу, 12 серпня, російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по місту Оріхів Запорізької області. Загинув 31-річний правоохоронець. Ще 12 осіб поранено, серед них - 4 працівники поліції. Про це повідомив глава МВС Мгорь Клименко.

За його словами, загиблий був капітаном поліції.

"Він виконував свій обов'язок, і, як і його колеги, був там, де потрібен", - зазначили в Нацполіції України.

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Зараз лікарі та парамедики поліції борються за життя поранених. Кілька людей - у важкому стані.

У Оріхові постраждали правоохоронці / Фото: Нацполіція

Наслідки удару РФ по місту Оріхів / Фото: Нацполіція

Як повідомляв Главред, 12 серпня у низці областей України оголосили повітряну тривогу. У Кривому Розі пролунали вибухи.

11 серпня країна-агресорка РФ вдарила чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К. Пуски здійснювалися з повітряного простору Тульської та Липецької областей Росії.

Окупанти намагалися знищити молодих українських льотчиків, які поїдуть вчитися на винищувачах F-16. Ракети ворога летіли на військові аеродроми, які знаходяться під його прицілом вже не перший місяць.

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