УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Кількість жертв обстрілу Запоріжжя зросла: у лікарні померла ще одна жінка

Анна Ярославська
10 серпня 2023, 09:34 оновлено 10 серпня, 09:40
559
Загинули 43-річний чоловік і дві жінки 19 і 21 років. Серед дев'яти травмованих - 11-місячна дитина.
Ракетний удар по Запоріжжю 9 серпня
Ракетний удар по Запоріжжю окупанти завдали ввечері 9 серпня / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Увечері 9 серпня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Травми отримали 9 осіб, з них одна дитина, ще троє людей загинули. Такі дані вранці 10 серпня опублікувала Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники ліквідували загоряння господарської будівлі на площі 12 кв. м, яка розташовувалася на території церкви. Проведено аварійно-рятувальні роботи в будівлі магазину та інших пошкоджених поруч будівлях, йдеться у повідомленні ДСНС.

Психологи надали допомогу 17 постраждалим людям.

відео дня

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що жертвами російського ракетного удару по Запоріжжю 9 серпня стали три людини. Від отриманих внаслідок атаки травм одна жінка померла вже в лікарні.

Серед дев'яти постраждалих є дитина, а один дорослий перебуває у важкому стані.

"На жаль, кількість жертв російського обстрілу Запоріжжя зросла. Вранці в лікарні померла ще одна жінка. Станом на 08:30, загинули три людини, дев'ять – травмовані. Одна людина у важкому стані", - написав він у Telegram.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко уточнив у Telegram, що загинули 43-річний чоловік і дві жінки 19 і 21 років. Серед дев'яти травмованих - 11-місячна дитина.

Ракетний удар по Запоріжжю

Увечері 9 серпня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога, в мережі ширилися чутки про пуск Росією ракет "Кинджал". Однак у Повітряних силах цю інформацію не підтвердили.

За словами представника ПС Юрія Гната, ворог, ймовірно, навмисне імітував пуски аеробалістичних ракет. Йдеться про створення окупантами помилкових "міток" за допомогою систем радіоелектронної боротьби.

Російські війська все ж таки завдали ракетного удару по житловому кварталу Запоріжжя. Російська ракета влучила в район храму й торговельних споруд.

Інші новини:

війна в Україні новини Запоріжжя війна Росії та України ракетний удар
Реклама

Головне за день

"Ніколи не побачимо Путіна і Зеленського за одним столом": Кулеба висловився про переговори з РФ

"Ніколи не побачимо Путіна і Зеленського за одним столом": Кулеба висловився про переговори з РФ

12:30 Україна
ЗАЕС втратила живлення з основної лінії: в Енергоатомі пояснили, чим небезпечний блекаут

ЗАЕС втратила живлення з основної лінії: в Енергоатомі пояснили, чим небезпечний блекаут

11:47 Україна
Польща перекине на кордон з Білоруссю 10 тисяч солдатів - польський прем'єр

Польща перекине на кордон з Білоруссю 10 тисяч солдатів - польський прем'єр

11:44 Світ
Всі головні новини

Останні новини

12:46

Favbet Foundation передав штурмовому підрозділу ЗСУ позашляховик Mazda BT-50

12:41

Актриса з РФ, яка знімалася в Україні, зібралася відправляти синів вбивати українців

12:39

Падчерка Олександра Пономарьова душевно привітала його з ювілеєм яскравими фото

12:36

Ахеджакова вразила "витівкою" на підтримку України - в Росії істерикаВідео

12:30

"Ніколи не побачимо Путіна і Зеленського за одним столом": Кулеба висловився про переговори з РФ

Росія скаженіє, Україні треба бити по Москві, щоб посилитися на перемовинах - ЗагороднійРосія скаженіє, Україні треба бити по Москві, щоб посилитися на перемовинах - Загородній
12:27

На Херсонщині окупанти випадково скинули авіабомби на власні підрозділи

12:16

Зірку "Універу" ганебно повернули в РФ з-за кордону за "позицію"

11:50

Бояться, як вогню: дідівський спосіб захисту від кліщів працює на всі 100%

11:47

ЗАЕС втратила живлення з основної лінії: в Енергоатомі пояснили, чим небезпечний блекаут

Реклама
11:44

Польща перекине на кордон з Білоруссю 10 тисяч солдатів - польський прем'єр

11:39

Гороскоп на завтра 11 серпня 2023: Раку - допомога, Діві - нерозуміння

11:29

Дмитро Кулеба показав у кадрі любовну історію з новою обраницею

11:29

В Україні температура повітря рване до +30: які регіони знову накриє спека

11:21

Здача Криму неминуча, звільнити півострів можна до нового року - МаломужВідео

11:13

"Їх націю зомбують": російська тренерка закотила істерику з приводу українців

10:32

"Я не могла в це повірити": дівчина купила покинутий будинок зі "скарбом"Відео

10:31

Україна надіслала до Пентагону звіт про те, як ЗСУ використовують касетні боєприпаси - CNN

10:31

"Жестів доброї волі там не буде": генерал описав стратегію ЗСУ на півдніВідео

10:19

ЗСУ ліквідували найкращого "мачо на селі" з Пензенської області РФ

09:53

Скільки українцям доведеться платити за світло восени: чи зміниться що-небудь

Реклама
09:40

Тест по картинці: оптична ілюзія визначить, наскільки ви добра людина

09:34

Кількість жертв обстрілу Запоріжжя зросла: у лікарні померла ще одна жінка

09:25

Зупинилося серце: обстріл окупантів забрав життя 16-річної жительки Херсона

09:17

До Росії явно налагоджена контрабанда тепловізорівПогляд

09:15

Поки нас немає вдома: як кішки переносять розлуку з господарем

09:00

Запоріжжя і Херсонщина будуть звільненні восени, на росіян у Криму чекає Армагеддон – МаломужЕксклюзив

08:46

Які джинси носити в 2023 році: Андре Тан показав 5 найактуальніших моделей

08:34

Діятимуть навіть за Трампа: Держдеп США зробив заяву про гарантії безпеки для України

07:52

Вночі РФ атакувала дронами Рівненську область: загорілася нафтобазаВідео

07:19

Вибухи в окупованому Криму: у Міноборони РФ заявили про атаку дронів

06:55

Загадка для людей з орлиним поглядом: потрібно знайти каблучку для принцеси

06:47

Вночі під Москвою пролунали потужні вибухи: в Домодєдово спалахнула сильна пожежаВідео

06:25

Що означає "у чорта на куличках" і чи правильно так казати: Авраменко здивував відповіддюВідео

06:03

Війна триватиме, поки Путін у Кремлі, і це розуміють всіПогляд

05:50

Що потрібно відключити в смартфоні, щоб швидко не сідала батарея

05:30

Гороскоп на вересень 2023 для Тельців: настане ідеальний час для романтики і відпусткиВідео

04:30

Дівчина не мила голову шампунем 2 роки: що сталося з її волоссям

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 10 серпня

03:30

Як не переплутати зачаття з менструацією: розкрито ознаки вагітності

03:02

Яка найсмачніша частина свинини: несподівана відповідь здивує завзятих гурманів

Реклама
02:00

Нижче за тих, хто працює: принцу Гаррі вказали на його місце та відібрали титул

01:30

Пригожина може не бути серед живих: ексрозвідник КДБ розкрив подробиці

00:13

Названа офіційна причина смерті 19-річного онука Роберта Де Ніро

09 серпня, середа
23:30

"Готуємо більше конкретики": F-16 будуть в українському небі - Зеленський

23:00

Хотів розгулу та бруду: Панін опублікував особисте листування з Кіркоровим

22:34

Смачний грузинський салат з 3 інгредієнтів, який розлітається моментально: рецепт здивує всіхВідео

22:33

"Вагнерівці" будують велику базу біля України: експерт відповів, що задумала РФВідео

22:15

Мужньо виборював свободу України: біля Старомайорського загинув 19-річний захисник

21:43

Кабмін затвердив розмір доплат під час війни: кому світить до 100 тисяч на місяць

20:52

Росія вдарила по житловому кварталу Запоріжжя: є загиблі і пораненіФотоВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиПрості страви
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти