Кількість жертв обстрілу Запоріжжя зросла: у лікарні померла ще одна жінка

Загинули 43-річний чоловік і дві жінки 19 і 21 років. Серед дев'яти травмованих - 11-місячна дитина.

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Ракетний удар по Запоріжжю окупанти завдали ввечері 9 серпня / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Увечері 9 серпня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Травми отримали 9 осіб, з них одна дитина, ще троє людей загинули. Такі дані вранці 10 серпня опублікувала Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники ліквідували загоряння господарської будівлі на площі 12 кв. м, яка розташовувалася на території церкви. Проведено аварійно-рятувальні роботи в будівлі магазину та інших пошкоджених поруч будівлях, йдеться у повідомленні ДСНС.

Психологи надали допомогу 17 постраждалим людям.

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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що жертвами російського ракетного удару по Запоріжжю 9 серпня стали три людини. Від отриманих внаслідок атаки травм одна жінка померла вже в лікарні.

Серед дев'яти постраждалих є дитина, а один дорослий перебуває у важкому стані.

"На жаль, кількість жертв російського обстрілу Запоріжжя зросла. Вранці в лікарні померла ще одна жінка. Станом на 08:30, загинули три людини, дев'ять – травмовані. Одна людина у важкому стані", - написав він у Telegram.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко уточнив у Telegram, що загинули 43-річний чоловік і дві жінки 19 і 21 років. Серед дев'яти травмованих - 11-місячна дитина.

Ракетний удар по Запоріжжю

Увечері 9 серпня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога, в мережі ширилися чутки про пуск Росією ракет "Кинджал". Однак у Повітряних силах цю інформацію не підтвердили.

За словами представника ПС Юрія Гната, ворог, ймовірно, навмисне імітував пуски аеробалістичних ракет. Йдеться про створення окупантами помилкових "міток" за допомогою систем радіоелектронної боротьби.

Російські війська все ж таки завдали ракетного удару по житловому кварталу Запоріжжя. Російська ракета влучила в район храму й торговельних споруд.

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