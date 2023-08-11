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РФ атакувала "Іскандером" готель у Запоріжжі: в ООН шоковані ударом по Reikartz

Анна Ярославська
11 серпня 2023, 06:48 оновлено 11 серпня, 06:59
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Увечері 10 серпня під удар російських окупантів потрапив готель Reikartz у Запоріжжі, де неодноразово зупинялися співробітники ООН.
Ракетний удар по Запоріжжю
Ракетний удар по Запоріжжю окупанти завдали ввечері 10 серпня / Колаж: Главред, фото: facebook.com/UA.National.Police

Увечері 10 серпня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю, пошкодивши об'єкт цивільної інфраструктури. Щонайменше 1 людина загинула, ще 16 - поранені.

Як повідомили у Національній поліції України, російська окупаційна армія о 19:20 четверга атакувала об'єкт цивільної інфраструктури в Запоріжжі ракетою "Іскандер-К".

Під удар російських окупантів потрапив готель Reikartz у Запоріжжі, де не раз зупинялися співробітники ООН.

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Координатор системи ООН в Україні Деніз Браун заявила, що шокована подією, оскільки і вона сама, і її колеги використовували готель як базу під час поїздок у Запоріжжя, йдеться на сайті ООН-Україна.

"Я вражена звісткою, що готель, який часто використовували співробітники ООН і наші колеги з неурядових організацій для підтримки постраждалих від війни, щойно потрапив під російський удар у Запоріжжі. Це абсолютно неприпустимо. Я зупинялася в цьому готелі кожен раз, коли відвідувала Запоріжжя. Моя команда використовує його як базу під час неодноразових поїздок до міста. Це була база ООН для роботи з евакуації цивільних жителів з комбінату "Азовсталь" в Маріуполі в травні минулого року", - заявила Браун.

Вона додала, що кількість невибіркових ударів, внаслідок яких була пошкоджена цивільна інфраструктура, загинули і отримали поранення мирні жителі, "досягла неймовірних обсягів", і вони є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Деніз Браун закликала Росію "в ім'я людяності" дотримуватися своїх зобов'язань відповідно до міжнародного гуманітарного права і негайно припинити невибіркові удари по Україні.

  • Ракетний удар по Запоріжжю 10 серпня
    Ракетний удар по Запоріжжю 10 серпня Фото: facebook.com/UA.National.Police
  • Ракетний удар по Запоріжжю 10 серпня
    Ракетний удар по Запоріжжю 10 серпня Фото: facebook.com/UA.National.Police
  • Ракетний удар по Запоріжжю 10 серпня
    Ракетний удар по Запоріжжю 10 серпня Фото: facebook.com/UA.National.Police
  • Ракетний удар по Запоріжжю 10 серпня
    Ракетний удар по Запоріжжю 10 серпня Фото: facebook.com/UA.National.Police
  • Ракетний удар по Запоріжжю 10 серпня
    Ракетний удар по Запоріжжю 10 серпня Фото: facebook.com/UA.National.Police
  • Ракетний удар по Запоріжжю 10 серпня
    Ракетний удар по Запоріжжю 10 серпня Фото: facebook.com/UA.National.Police

Ракетний удар по Запоріжжю 9 серпня

Увечері в середу, 9 серпня, країна-агресор Росія вдарила по житловому кварталу Запоріжжя. Російська ракета влучила в район храму і торгових споруд.

Внаслідок атаки на місто загинули 43-річний чоловік і дві жінки 19 і 21 років. Серед дев'яти травмованих - 11-місячна дитина. Спершу повідомлялося про двох загиблих, проте потім стало відомо, що кількість жертв обстрілу Запоріжжя зросла - ще одна дівчина померла вранці 10 серпня в лікарні.

Під час ракетного удару по Запоріжжю загинули молоді музиканти Світлана Семейкіна і Христина Спіцина. Дівчата створили власну групу, а також систематично співали на вулицях, збираючи гроші для українських військових.

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