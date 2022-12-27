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Експерт назвав головні ризики для України у 2023 році

27 грудня 2022, 15:13
2023 рік несе багато ризиків для України. Починаючи з того, що війна може бути поставлена на паузу, і закінчуючи серйозними соціально-політичними катаклізмами.
Андрій Золотарьов
Андрій Золотарьов спрогнозував, які головні події чекають на Україну в новому році / Фото УНІАН

У новому 2023 році велика ймовірність того, що війна в Україні може бути поставлена на паузу. В цілому, рік несе ризики. Про головні події, які можуть чекати на нашу країну в 2023-му, в інтерв'ю Главреду розповів директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов.

За його словами, будь-які війни закінчуються, як правило, за столом переговорів.

"І, хто б що не говорив, висока ймовірність того, що війна буде поставлена на паузу. Хотілося б, як і більшості українців, щоб Україна повернулася до кордонів 1991 року, але треба бути реалістами. І питання в тому, де пройде ця 38 паралель", - сказав він.

Поки що майбутнє України оповите туманом війни. Хребет української економіки перебито, а українську економіку де-факто ополовинили, зруйновані міста. Ми критично залежимо від наших союзників. Зокрема, соціальні та інші державні витрати ми фінансуємо за рахунок зовнішньої допомоги.

"Виникає питання - наші партнери допоможуть відновити Україну до рівня, що більш-менш забезпечує цивілізовані умови існування? Або ж умовний "план Маршалла" - чи зможуть з його допомогою не просто відновити інфраструктуру до довоєнного рівня, а й забезпечити економічні перспективи для України? В іншому випадку на нас може чекати консервація аграрно-сировинної моделі, колосальний відтік людського капіталу", - зазначив експерт.

Золотарьов додав, що за найскромнішими підрахунками, 5-6 мільйонів українців виїхали за кордон, а це колосальні демографічні втрати. При цьому Європа не дуже зацікавлена відпускати наших співгромадян назад, тому що вони освічені, законослухняні, не лізуть в чужий монастир зі своїм статутом і добре інтегруються в західне суспільство. І для європейських економік вони куди більш корисні, ніж вихідці з Африки і Близького Сходу.

"І до війни була ситуація, коли фахівців деяких робітничих професій вдень з вогнем не знайти. І це може привести до ситуації, коли у нас буде 10 мільйонів пенсіонерів і дітей, тобто кількість тих, хто "з ложкою", буде перевищувати тих, хто "з сошкою". Щойно закінчаться бойові дії, частина людей повернеться, але значна частина поїде за своїми сім'ями. І, найімовірніше, там і залишиться, оскільки падіння рівня життя, відсутність роботи буде цьому сприяти. Можна знайти гроші, створити умови, але якщо не буде світлих голів, які дадуть толк цим грошам, то нічого не вийде", - сказав експерт.

Золотарьов зазначив, що жодна економічно розвинена країна при падінні рівня життя майже удвічі не витримувала цього без серйозних соціально-політичних катаклізмів. І ризик цього для нас дуже високий.

"Чи стане прийдешній 2023-й роком, коли війна буде поставлена на паузу? Цеключове питання, оскільки питання миру хвилює всіх без винятку українців. Та й яким буде цей мир? На жаль, дуже часто здається, що нам і ворогів не треба. Адже всі бачили ситуацію з "Пташкою" з "Азовсталі" – варто було їй показати прихильність до президента, як вона одразу нарвалася на хвилю хейту. І коли закінчується міжвидова боротьба, починається внутрішньовидова, яка часто проходить в більш жорстких і гострих формах. Хотілося б, щоб наші політики перестали грати з темами, які несуть в суспільство конфлікти і розкол. Якщо суспільство буде розколоте, то навіть вигравши війну, ми ризикуємо програти мир", - резюмував директор аналітичного центру Третій сектор.

Як повідомляв Главред, війна в Україні продовжиться у 2023 році. Перші місяці нового року можуть показати, чи здатні російські окупанти утримувати захоплені території, а українські військові – проводити контрнаступ і звільняти землі. Видання The Wall Street Journal виділило шість важливих факторів, які впливатимуть на хід війни в Україні в перші місяці 2023 року.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що влітку 2023 року Крим буде під контролем України. Наша країна поверне тимчасово окупований Росією Крим комбінованим шляхом - військовою силою і дипломатією.

Інші новини:

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