"НАТО до кінця війни не дасть нам зброю": Жданов пояснив, чому Захід зволікає з військовою допомогою

Експерт зазначив, що зараз закінчується переломний момент у війні і 2023 рік буде роком контрнаступальних операцій ЗСУ.

Жданов пояснив, чому Захід зволікає з військовою допомогою / УНІАН, Главред

Сполучені Штати Америки, а також їхні союзники не поспішають надавати Україні серйозну військову підтримку, оскільки на Заході досі немає єдності щодо цього питання. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.ua.

"Не всі країни підтримують, немає єдності. Глобалізація губить будь-яку ідею. Чим більше розростається військовий чи політичний блок, тим більше протиріч і розбіжностей виникає у цьому блоці", - пояснив експерт.

Жданов нагадав, що на брифінгу з президентом Володимиром Зеленським очільник Білого дому Джо Байден заявив, що понад 50 держав зобов’язались передати Україні майже 2000 одиниць танків та іншої військової техніки, понад 800 артилерійських систем, понад два мільйони артилерійських снарядів і понад 50 сучасних реактивних систем залпового вогню.

"НАТО тільки зараз починає потроху включатися у цю гру і допомагати нам. Але НАТО до кінця війни не надаватиме нам летальну зброю. Військово-технічне майно, гуманітарку можуть дати. РФ ставить жорсткі умови, мовляв якщо НАТО передає Україні зброю, значить НАТО вступає у війну. Цього добивається Путін, але не хочуть допустити члени Альянсу. Тому, можливо, Байден і сказав, що існує пул країн, такі як формат "Рамштайн", які висловили підтримку України і готові допомагати летальною зброєю", - зазначив експерт.

Водночас Жданов висловив переконання, що у новому році Україна отримає необхідні танки, винищувачі і далекобійні ракети.

"Зараз ми закінчуємо переломний момент у цій війні. 2023 рік – це буде рік контрнаступальних операцій ЗСУ", - підсумував він.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося про те, що Україна в рамках нового великого пакету військової допомоги отримає батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Вчити українців використовувати ППО будуть американці.

"Ракетна батарея Patriot стане критичною складовою для захисту українського народу від варварських атак Росії на критично важливу інфраструктуру України. Ми будемо навчати українських військових тому, як управляти ракетною батареєю Patriot. Це займе деякий час, але українські військові будуть навчатися і вдома, щоб керувати цією батареєю", - йшлося в повідомленні.

У свою чергу держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що 850 мільйонів доларів в рамках виділених Україні 1,85 млрд. доларів, піде на ППО Patriot.

Як зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Україна обов'язково отримає від партнерів усю необхідну зброю для захисту від російської агресії. "Якщо підсумувати всі залаштункові розмови, не лише у Вашингтоні, а й інших країнах, то висновок такий: вся потрібна зброя буде, це лише питання часу", - заявив Кулеба.

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