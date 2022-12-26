Путін не збирається завершувати війну: експерт вказав на головну ознаку

Диктатору РФ лише потрібна оперативна пауза у війні.

Путін не збирається завершувати війну, вважає військовий експерт/ сайт Кремля, Міноборони РФ

Російський диктатор Володимир Путін не планує завершувати війну проти України. Йому потрібна лише пауза у війні.

Головною ознакою цього є оборонний бюджет країни-агресорки Росії на 2023 рік. Про це розповів військовий експерт Інституту майбутнього Іван Ступак в ефірі телеканалу "FREEДОМ".

"Він хоче паузи, війну закінчувати не хоче. Найважливіша ознака, яка демонструє те, що Путін не хоче, не планує завершувати цю війну – це військовий бюджет Російської Федерації на 2023 рік. Усе, що на національну оборону, на силові органи – 30% російського бюджету піде на війну. Тобто яке перемир’я, який мир? Він націлений тільки на війну", – зазначає Ступак.

Також він додав, що російська пропаганда постійно підлаштовується під цілі Кремля. Тому пропагандисти зараз намагаються тиснути на почуття сорому росіян, мовляв, "хто не захищає батьківщину, той не гідний бути росіянином".

У той же час в РФ "розцвітають" репресії. Усіх незгодних з війною переслідують, посадити за ґрати можуть навіть за ретвіт і перепост у соцмережах. Тому росіянам простіше "ховати голову в пісок", як страуси, і робити вигляд, що вони підтримують рішення російського диктатора Путіна.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін може наказати знищити зенітно-ракетні комплекси MIM-104 Patriot, які Україна отримає від США, запустивши по них іранські ракети і дрони-камікадзе.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Путіну потрібно повернутися до реальності. Росія одноосібно напала на Україну і вбиває українських громадян, Москва не повинна вигадувати будь-яких, мовляв, "пояснень". Окупант не прагне до перемовин, справа йде до трибуналу.

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