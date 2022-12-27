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Війна продовжиться у 2023 році, на її хід впливатимуть 6 ключових факторів – WSJ

27 грудня 2022, 07:48
Хід війни у перші місяці нового року визначатимуть не тільки допомога Україні від Заходу і здатність українських військ контратакувати, але й інші фактори.

Украинские военные, ВСУ
На хід війни у 2023 році впливатимуть 6 головних факторів/ 93-я ОМБр Холодний Яр, 59-я ОМПБр Якова Гандзюка

Війна в Україні продовжиться у 2023 році. Перші місяці нового року можуть показати, чи здатні російські окупанти утримувати захоплені території, а українські військові – проводити контрнаступ і звільняти землі.

Видання The Wall Street Journal виділило шість важливих факторів, які впливатимуть на перебіг війни в Україні у перші місяці 2023 року:

  • погода;
  • фортеця Бахмут;
  • наступ українських військ;
  • російська оборона;
  • наступ РФ;
  • події за межами України.

Погода

Зараз темпи війни значно скоротилися, адже в Україні продовжується "сезон бруду". У таких погодних умовах важко рухатися навіть гусеничній техніці. Проте якщо будуть сильніші морози, інтенсивність війни може зрости, зазначають автори матеріалу.

Також вони звернули увагу, що українські військові більш готові до бойових дій взимку, зважаючи на краще екіпірування та добре налагоджене постачання.

Фортеця Бахмут

Російські окупанти з усіх сил намагаються захопити Бахмут, але отримують "на горіхи" від української армії і не можуть досягнути ніяких успіхів.

У WSJ наголошують, що захоплення Бахмута дуже важливе для трьох ключових гравців в РФ. Російському диктатору Володимиру Путіну це потрібно, щоб показати, що Росія реалізує свої претензії на Донецьку область. Власнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину захоплення міста дало б змогу похвалитися, нібито вагнерівці – найкраща бойова сила в РФ. Зацікавлений у взятті міста і командувач окупаційними військами Сергій Суровікін – йому це дало б змогу виправдати відхід з Херсона.

Наступ українських військ

Військові аналітики вважають, що після повернення Україною восени значної частини своєї територій вона зберігає стратегічну ініціативу у війні. Вони вважають, що Київ захоче продовжити наступ взимку й спробує відкинути окупантів ще далі.

Також експерти назвали два можливі напрямки для контрнаступу українських військ:

  • лінія між містами Сватове й Кремінна в Луганській області, поблизу якої розташована важлива траса Р-66;
  • на міста Мелітополь і Бердянськ у Запорізькій області, що дало б змогу відрізати ключові лінії постачання і зв'язку між Росією і Кримом.

Оборона російських окупантів

Завдяки звільненню українськими військовими частини територій фронт, згідно з оцінками України, скоротився з приблизно 1100 км до орієнтовно 885 км. Окупантам після цього стало легше оборонятися, тому що вони тепер тримають меншу ділянку фронту.

Крім цього, близько 386 км по лінії фронту становлять річкові перепони. Тому росіянам легше визначити ймовірні напрямки атаки українських військ.

Загарбники намагаються готуватися до різних сценаріїв наступу українських військ, тому риють окопи навіть в тилу, зокрема, на пляжах Криму.

Наступ Росії

У виданні нагадали, що Україна повідомляла про загрозу нового масштабного наступу російських окупантів, зокрема, з Білорусі у бік Києва.

Проте іноземні аналітики вважають, що РФ навряд чи вдасться це зробити, адже у 2022 році вона не змогла досягнути успіхів на півночі України, маючи на той час більш боєздатну армію, ніж зараз.

Аналітики вважають, що заяви про ризик потужного наступу РФ ґрунтуються на тому, щоб нівелювати самозаспокоєність щодо некомпетентності, яку демонстрували окупанти. Також ці заяви спрямовані на західних партнерів, щоб продовжилася підтримка зброєю для захисту України від агресора.

Події за межами України

Диктатор РФ сподівається, що ослабне підтримка України Заходом. Проте візит президента України Володимира Зеленського у Вашингтон продемонстрував, що США підтримують нашу державу, як і раніше. До того ж США в останньому пакеті підтримки передбачили надання Україні першої батареї систем ППО Patriot, що допоможе захистити українські об'єкти енергетики та іншу інфраструктуру від атак з повітря.

Також у WSJ нагадали, що деякі західні політики підштовхували Україну до переговорів з країною-агресоркою РФ. Але до будь-яких мирних переговорів ще далеко, вважають аналітики. Україна націлена на повернення собі усіх територій, втрачених з 2014 року, а Путін плекає свої великі амбіції і намагається показати, нібито він бореться із Заходом, зазначають у виданні.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що російські окупанти мають за мету до кінця поточного року вийти на адмінмежу Донецької області. Окупанти зібрали найбільше військової техніки та озброєння біля Бахмута, але оточити місто їм не вдається.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що на фронті в Україні спостерігається дуже важка обстановка в районі Бахмута і Кремінної. Саме там найважча і найболючіша ситуація, адже окупанти кидають основні свої сили саме на цей напрямок. Путін не відмовився від мети захопити Донбас, наголосив український президент.

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