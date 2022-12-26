"Війна не закінчиться в березні": генерал ЗСУ закликав готуватися до затяжного протистояння РФ

Генерал ЗСУ заявив, що в РФ мобілізували як мінімум 300 тис. військових і вони здатні мобілізувати ще півмільйона.

Генерал Кривонос закликав готуватися до затяжної війни з РФ / Генштаб ЗСУ, УНІАН

Генерал Збройних сил України та колишній заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявив, що війна в Україні не скінчиться в лютому чи березні наступного року. Він наголосив, що нашій державі слід готуватися до затяжної війни.

"Одна із помилок останніх півроку – те, що ми в пресі чуємо недооцінку противника і нам подають інформацію, що проти нас воюють одні алкоголіки та наркомани. Між тим, щоб його знищити ми маємо мати підготовленого, навченого, озброєного українського воїна, який чітко знає як знищувати ворога", - зазначив Кривонос в ефірі "Еспресо".

Генерал ЗСУ закликав не недооцінювати сили російських окупантів. За його словами, в РФ мобілізували як мінімум 300 тис. військових і вони здатні мобілізувати ще півмільйона.

"Ми побачили, як вони чітко використовують свою тактику завалювання нашої території власними трупами. На певних ділянках це дає результати, що вони не рахуючись з втратами, кидають стільки живої сили, що у нас або не вистачає боєприпасів, або кількості зброї, щоб їх знищувати. Краще розуміти, що ворог буде наступати, мобілізовувати і вчити своїх людей. Нам треба готуватися до затяжної війни і вона не скінчиться в лютому чи березні наступного року", - підсумував Кривонос.

Війна Росії проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частину територій буде повернено військовим шляхом, а частину – дипломатичним. Водночас Кулеба зауважив, що наразі надто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прогнозує, що війна в Україні закінчиться наступного року. За його словами, про це свідчить "математика війни" і чіткі аналізи розвідки. Подоляк наголосив, що у влади є дуже ефективна аналітична структура.

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула прогнозує, що війна Росії проти України завершиться в березні 2023 року. За його словами, поріг міцності РФ нижчий, ніж був у СРСР. Експерт підкреслив, що Росія зараз не така сильна, адже не має великих статків і втратила в Україні набагато більше військ, ніж СРСР в Афганістані.

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