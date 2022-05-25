Експолковник британської армії розповів, чому російські окупанти регулярно терплять невдачі / УНІАН і Reuters

Причини регулярних невдач російських військ під час вторгнення в Україну ‒ в проблемах з командуванням. Саме таку думку висловив колишній офіцер армії Великобританії і військовий експерт Глен Грант на своїй сторінці в Facebook.

Як пише фахівець, одне з ключових фундаментальних правил війни полягає в тому, що в будь ‒ якій області повинен бути тільки один командир - незалежно від того, які ще сили представлені на позиції.

Грант пояснив свою думку на прикладі Збройних сил України. Експерт каже, що в межах однієї української бригади повинен бути один командир, якому будуть підкорятися всі інші відомства ‒ тероборона, ГУР, Нацгвардія, СБУ, поліція, сили спецоперацій, морпіхи, артилерія і навіть літаки в ближньому бою. Всі ці сили повинні підкорятися бригадному генералу, поки вони знаходяться в його зоні відповідальності.

"Це єдиний спосіб забезпечити скоординовану вогневу міць там, де це необхідно, на фронті", - підкреслює Грант.

Експерт аргументує такий стан речей тим, що старші командири повинні розподіляти завдання, а не намагатися вести бригадний бій. Якраз російські окупанти не дотримуються цього правила. Це, на думку Гранта, і є однією з основних причин невдач ЗС РФ. На рівні бригади немає головного командира, який би відповідав за перемогу в битві. Точно також командні рівні, завдання і ресурси в ЗС РФ не збігаються практично ніколи.

читайте такожТотальна невдача: у Британії назвали вражаючу кількість знищених в Україні солдатів РФ

Нагадаємо, раніше в Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили про те, що російські пропагандисти на тлі невдач військ Росії у війні проти України вирішили змінити свою риторику.

Припинення наступу вони називають "стратегічним задумом". Мовляв, окупанти збираються затягнути бойові дії до настання холодів, щоб Захід, незважаючи на ситуацію з війною, погодився на новий газовий ультиматум Москви.

"Кілька прокремлівських медіаресурсів почали тиражувати тези, що призупинення просування російських військ вглиб території України – це "стратегічний задум" військово-політичного керівництва РФ для затягування бойових дій до настання холодної пори року", - наголошується в повідомленні.

Інші новини: