"Стратегічний задум": пропаганда РФ змінює риторику на тлі невдач своїх військ в Україні - РНБО

Російська пропаганда намагається виправдати невдачі військ Росії в боях з армією України / Reuters

Російські пропагандисти на тлі невдач військ Росії у війні проти України вирішили змінити свою риторику. Припинення наступу вони називають "стратегічним задумом". Мовляв, окупанти збираються затягнути бойові дії до настання холодів, щоб Захід, незважаючи на ситуацію з війною, погодився на новий газовий ультиматум Москви. Про це заявили в Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Як повідомили в Центрі, пропаганда РФ по-новому намагається пояснити проблему просування окупантів територією України. Відтепер це пояснюється "стратегічним задумом" російської влади, щоб бойові дії затягнулися до холодів.

читайте такожУкраїна отримає не тільки винищувачі США, але й системи ППО з ПРО, щоб закрити небо - Жданов"Декілька прокремлівських медіаресурсів почали тиражувати тези, що призупинення просування російських військ вглиб території України – це "стратегічний задум" військово-політичного керівництва РФ для затягування бойових дій до настання холодної пори року", - наголошується в повідомленні.

Пропагандисти намагаються просунути меседж, згідно з яким Захід нібито погодитися з російським газовим шантажем на будь-яких умовах. Причому навіть враховуючи ситуацію з нападом Росії на Україну.

"Обґрунтовується така "стратегія" пропагандистами наступним чином: з настанням холодів, незважаючи на ситуацію в Україні, колективний Захід буде змушений погодитися з російським газовим ультиматумом на будь-яких умовах", - зазначили в РНБО.

Як підкреслили в ЦПД, саме такими маніпуляціями пропагандисти намагаються прикрити військові поразки своїх військ на війні проти України.

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Війна Росії проти України

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович раніше сказав, що вже з'явилися ознаки переходу військ РФ до оборонних дій по всій лінії фронту. Загарбники обкопуються і займають більш вигідні для оборони позиції.

У Північноатлантичному альянсі вважають, що Україна може здобути перемогу над Росією. ЗСУ вже вдалося змінити ситуацію на полі бою. З часом у Києва може з'явитися можливість відвоювати захоплені Крим та Донбас.

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів, що Україна збирається звільнити всі свої території і готова перейти до масштабної контрнаступальної операції. Однак для цього потрібні термінові постачання важкої зброї. ЗСУ звільнятимуть від російських окупантів південні та східні області.

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