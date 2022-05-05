Попри поразку, російські окупанти не відмовилися від атаки на Харків - Пентагон

Харків / Колаж Фото УНІАН і скріншот з відео

Російські окупанти все ще не залишають плани захопити український форпост на сході - місто Харків. Про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, українській армії за останній час вдалося відкинути окупантів на солідну відстань від обласного центру.

"Українці досі утримують Харків. Вони, вони його ніколи не здавали. І, як я сказав днями, ми бачили ознаки того, що їм вдалося відтіснити російські війська приблизно на 20-30 миль [близько 35-40 кілометрів ‒ Главред] на схід від міста. Досі тримають. І росіяни не досягли там ніякого прогресу", - сказав Кірбі.

Представник Пентагону також додав, що, незважаючи на тактичну поразку, Харків досі є метою загарбників.

"Ми все ще думаємо, що росіяни хочуть захопити Харків. Я маю на увазі, вони теж не залишили його в спокої. І знову ж таки, ми багато говорили про це, але ви просто гляньте на карту. Ви побачите, що це велике промислове місто, і воно знаходиться прямо на північному заході від Донбасу. Схоже, у росіян все ще є плани на Харків. Але вони не досягли ніякого прогресу", - резюмував Кірбі.

читайте такожЗачистка передмістя Харкова: рашистів викинули з чотирьох населених пунктів

Нагадаємо, раніше захисники України відсунули від Харкова російську артилерію, яка обстрілювала місто. З нової дистанції ворожа "арта" вже не дістає до Харкова.

Про це розповів радник керівника Офісу президента і військовий експерт Олексій Арестович

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко уточнив, що в Харківській області українські військові вибили окупантів з селища Старий Салтів у Вовчанському районі. Загарбники обстрілювали Харків з артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Інші новини: