Росія шукає виправдання своєї невдачі в Україні - Байден

Байден / скріншот

Президент США Джо Байден заявив, що Росія шукає виправдання своєї невдачі в Україні.

Він додав, що Москва не може домогтися поставлених цілей.

"Росія перебуває у відчайдушному становищі. Вони розуміють, що не зможуть домогтися поставлених цілей. Мені здається, це відображення цієї невдачі", - сказав Байден.

За його словами, в невдачах Росії в Україні немає нічого дивного. Москва не хоче визнати, що український народ здатний протистояти російській агресії за допомогою США і союзників.

"Вони (Росія - ред.) стверджують, що Росія бореться з усім НАТО. Вони шукають виправдання своєї невдачі", - додав американський президент.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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