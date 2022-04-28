Росія шукає виправдання своєї невдачі в Україні - Байден

У невдачах Росії в Україні немає нічого дивного, каже Байден.
Президент США Джо Байден заявив, що Росія шукає виправдання своєї невдачі в Україні.
Він додав, що Москва не може домогтися поставлених цілей.
"Росія перебуває у відчайдушному становищі. Вони розуміють, що не зможуть домогтися поставлених цілей. Мені здається, це відображення цієї невдачі", - сказав Байден.
За його словами, в невдачах Росії в Україні немає нічого дивного. Москва не хоче визнати, що український народ здатний протистояти російській агресії за допомогою США і союзників.
"Вони (Росія - ред.) стверджують, що Росія бореться з усім НАТО. Вони шукають виправдання своєї невдачі", - додав американський президент.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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