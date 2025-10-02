Рус
Економіка втрачає баланс: скільки чоловіків виїхало з України через війну

Анна Ярославська
2 жовтня 2025, 09:02
Найбільша група емігрантів - це люди працездатного віку від 18 до 64 років.
Держкордон, біженці
Міграція під час війни призвела до економічного дисбалансу в Україні

Головні тези:

  • Військова міграція змінила демографію України
  • В Україні зросла частка пенсіонерів
  • 63% українських емігрантів - люди працездатного віку

Від початку повномасштабного вторгнення РФ з України виїхали мільйони людей. Міграція вже змінила демографічну ситуацію в країні. Про це повідомив заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Олександр Гладун.

Серед емігрантів близько 40% становлять чоловіки і 60% - жінки. За даними Євростату, лише 6% тих, хто виїхав, - це люди, старші за 65 років, близько 31% - діти, а найбільша група (63%) - громадяни працездатного віку від 18 до 64 років.

"Більшість пенсіонерів залишилися в Україні. Це призвело до того, що відсоток літніх людей у віковій структурі населення всередині країни збільшився, а частка економічно активних - зменшилася", - сказав Гладун в ефірі телеканалу Еспресо.

За його словами, така ситуація вже позначається на економіці: скорочуються надходження в державні соціальні фонди, в той час як потреба у виплаті пенсій та соціальної допомоги залишається на колишньому рівні.

Население Украины инфографика
Населення України

Що буде з демографією, якщо війна продовжиться: думка експерта

У 2024 році Гладун прогнозував: якщо війна в Україні триватиме ще три роки, то це ще більше посилить демографічну кризу.

"Буде гірше, тому що на фронті гинутимуть наші військові, люди помиратимуть під обстрілами під час російських повітряних атак. Адже Росія може обстріляти будь-яке місто України. А ще не забувайте, що в нас відносно стара структура населення - люди мають багато хронічних захворювань і вони загострюватимуться, а це теж підвищуватиме рівень смертності в країні", - пояснив демограф.

За його словами, на смертність населення України впливатимуть психологічні стреси, які значно погіршують фізичний стан людей, а також відсутність адекватного лікування.

"Саме тому демографічна ситуація зараз повністю залежить від ЗСУ. Чим швидше вони здобудуть перемогу, тим швидше можна буде сподіватися на відносне поліпшення демографічної ситуації", - резюмував демограф.

Виїзд українців за кордон - останні новини

Як писав Главред, в Україні дозволили вільний виїзд за кордон для чоловіків у віці 18-22 роки, але з часом цю межу можуть підняти до 25 років. Про це сказав доктор економічних наук, фінансист, експерт з міграційної політики Андрій Гайдуцький.

Президент Зеленський заявив, що рішення дозволити виїзд за кордон чоловікам віком 18-22 роки було продиктоване, зокрема, тим, щоб школу в Україні закінчувало якомога більше молоді.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що обмеження на виїзд за кордон для чоловіків певного віку діятимуть до завершення воєнного стану.

"Після цього, ймовірно, настане короткий перехідний період, а далі кордони знову відкриють", - наголосив він.

Інші новини:

Про персону: Олександр Гладун

Олександр Миколайович Гладун - український науковець. Доктор економічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи. Член комісії при Президії НАН України із захисту науки, протидії псевдонауці та фальсифікації наукових досліджень.

Лауреат премії імені М.В. Птухи за серію праць з дослідження довготривалої демографічної динаміки України.

