Тривалість життя зростатиме: якою буде демографічна картина України за 10 років

Буде покращуватись психологічний стан, медичне обслуговування, доступ до медицини, і тенденція підвищення тривалості життя збережеться.

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Як зміниться демографія за 10 років в Україні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Багатьох українців цікавить, як може виглядати демографічна картина за умовних 5-10 років, якщо завершиться війна. Доктор економічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Олександр Гладун в інтервʼю Главреду дав відповідь на це запитання.

Окрім цього, він розповів, як багато в нас буде працездатного населення, щоб відновлювати потім країну.

За словами Гладуна, рівень народжуваності до 210-220 дітей ми не підвищимо, і в Західній Європі такого теж немає вже давно.

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"На мою суб'єктивну думку, ми можемо забезпечити десь 160-180, але якщо це буде цілеспрямована демографічна політика. Після війни буде потроху зростати тривалість життя, тому що у найбільш вразливих категорій населення зазвичай підвищена смертність під час війни. Крім того, буде покращуватись психологічний стан, медичне обслуговування, доступ до медицини, і тенденція підвищення тривалості життя вона збережеться і в перші роки буде йти хорошими темпами", - вважає доктор економічних наук.

Хто такий Олександр Гладун Олександр Миколайович Гладун - український науковець. Доктор економічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи. Член комісії при Президії НАН України із захисту науки, протидії псевдонауці та фальсифікації наукових досліджень. Лауреат премії імені М.В. Птухи за серію праць з дослідження довготривалої демографічної динаміки України.

Ба більше, що стосується міграції, то перші два-три роки люди будуть вирішувати, що робити, куди їхати, а потім ситуація стабілізується, вважає Гладун.

"Якщо ми кажемо про громадян України, всі ухвалять рішення, де вони будуть жити. Тоді і виникне питання, чи треба нам залучати когось, чи ні. Взагалі політику залучення іноземців, на території України і розробку цієї конкретних заходів я б відклав на термін 2-3 роки після закінчення війни", - каже він.

Водночас, коментуючи питання структури населення, Гладун пояснює, що старіння буде продовжуватись. Крім того, якщо не буде масового завезення мігрантів мільйонами, то потроху, невеликими темпами.

Підсумовуючи, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Олександр Гладун зазначив, що в такому разі вона буде скорочуватися, можливо, близько 30 мільйонів плюс-мінус 2-3 мільйони за 10, 15, 20 років.

Демографія України - останні прогнози

Раніше Главред розповідав, якою буде чисельність населення України в 2051 році - вона скорочується через низьку народжуваність, високу смертність та міграцію населення, вказують аналітики.

Своєю чергою учений пояснив і дав песимістичний прогноз. Він підтверджує, що низька народжуваність в Україні є великою проблемою для майбутніх поколінь.

Також учений назвав місто, де в разі захоплення РФ не залишиться українців. Саме туди Росія насамперед намагатиметься завозити своїх селян замість українців.

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