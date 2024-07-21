Єдиний шлях: аналітики оцінили розмову Зеленського і Трампа про припинення війни

Трамп переконаний, що закінчити війну допоможе угода між Україною і РФ. В ISW вважають, що залишається єдиний можливий шлях для початку переговорів.

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Переговори з РФ можуть відбутися лише після здобуття Україною сильної позиції / Колаж: Главред, фото: flickr, Володимир Зеленський

Нещодавно президент України Володимир Зеленський провів розмову з колишнім очільником США Дональдом Трампом, зокрема вони обговорювали шляхи припинення війни. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували їхню розмову та реальні можливості для завершення війни.

Аналітики звернули увагу на слова Зеленського, який заявив про готовність обговорити під час особистої зустрічі з Трампом кроки, що "призведуть до справедливого і справді тривалого миру". В свою чергу експрезидент США переконував, що країна-агресор Росія та Україна зможуть домовитися про відповідну угоду.

В ISW наголошують, що наразі Кремль не показує зацікавленості у справедливому врегулюванні конфлікту, він хоче лише переговорів, що призведуть до капітуляції України та знищення української державності.

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Тому Зеленський нещодавно пояснив, що Україна повинна в першу чергу послабити позиції Росії на полі бою, щоб здобути сильну переговорну позицію. Крім того тривалий мир може будуватися лише на відновленні територіальної цілісності України та довгострокових гарантіях. Аналітики це підтверджують.

В оновленому звіті йдеться про те, що саме західна безпекова допомога, яка забезпечить українські сили необхідним обладнанням та зброєю в обсязі, вчасно та на регулярній основі, необхідних для проведення контрнаступальних операцій, які звільнять значні території окупованої України, залишається єдиним можливим шляхом для погіршення позицій Росії на полі бою.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Розмова Зеленського з експрезидентом США Трампом

Нагадаємо, 20 липня президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідером республіканців США Дональдом Трампом. Політики засудили російські удари по Охматдиту і домовилися провести зустріч.

Згодом кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав розмову з президентом України Володимиром Зеленським "дуже гарною" і пообіцяв припинити війну в Україні.

Під час телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським та 45-м президентом США Дональдом Трампом обговорювалася і можливість візиту Трампа в Україну.

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