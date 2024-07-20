Зеленський назвав Трампа президентом та розповів деталі розмови із ним

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну зустріч із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у мережі Х.
"Я поговорив з Дональдом Трампом, щоб привітати його з висуванням у кандидати в президенти США від Республіканської партії та засудити шокуючу спробу вбивства в Пенсільванії. Я побажав йому сил та абсолютної безпеки в майбутньому", - заявив президент у соцмережах.
Проте, Зеленський підкреслив у своїй заяві наступне: ""Ми домовилися з президентом Трампом обговорити на особистій зустрічі, які кроки можуть зробити мир справедливим і справді тривалим". Тобто український глава держави визнав Трампа президентом, можливо це було пов'язано з тим, що Трамп раніше вже був главою США.
За його словами, він говорив "життєво важливою" підтримці двох головних американських партій та двох палат американського конгресу "у захисті свободи та незалежності нашої країни".
В свою чергу Трамп написав: "Він привітав мене з дуже успішним Національним з'їздом Республіканської партії та висуненням кандидатом у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії. Він засудив жахливу спробу вбивства минулої суботи і зазначив, що американський народ об'єднується в дусі єдності в ці часи".
Вибори в США та війна в Україні
Нагадаємо, раніше стало відомо, якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах, то Європа платитиме більше за допомогу Україні. Про це заявив колишній посол США в Німеччині, близький соратник політика Річард Гренелл в інтерв'ю Bild.
Президент США Джо Байден не планує припиняти свою участь у передвиборчих перегонах. Він хоче перемогти свого конкурента Дональда Трампа.
Політичний аналітик Олександр Кочетков в інтерв’ю Главреду пояснив, хто для Росії буде більш вигідним: непередбачуваний та ексцентричний Трамп чи вкрай обережний та млявий Байден.
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