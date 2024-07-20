Трамп може приїхати з візитом в Україну: у Зеленського розповіли подробиці

Обговорюються ймовірні терміни можливої зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом.

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Обговорюється зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/geralt, Офіс президента

Під час телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським та 45-м президентом США Дональдом Трампом обговорювалася можливість візиту Трампа в Україну.

Про це прессекретар президента України Сергій Никифоров розповів в ефірі інформаційного телевізійного марафону.

Водночас представник Офісу президента зазначив, що про конкретику поки що говорити зарано.

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"Скажімо так: було зафіксовано принципову згоду обох сторін на зустріч. Обговорювалися певні проміжки часу, коли ця зустріч має відбутися. Але про це говорити ще дуже-дуже рано. Це вже команди будуть працювати і узгодити графіки, деталі, коли це може бути можливо", - сказав Никифоров.

Відповідаючи на запитання, чи обговорювалася можливість візиту Трампа в Україну, він додав, що "це дійсно обговорювалося. Це важливо підкреслити. (Обговорювалося - ред.) коли це має відбутися і де. Але конкретика ще дуже передчасна - і формат, і час, і місце".

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів гарну розмову з лідером республіканців США Дональдом Трампом. Політики засудили російські удари по Охматдиту і домовилися провести зустріч.

Трамп закликав не вірити в те, що його потенційне президентство - на руку агресору Росії. Про це заявив прес-секретар українського глави держави Сергій Никифоров.

Нагадаємо, раніше Трамп розповів важливі деталі розмови із Зеленським. Трамп подякував Зеленському за підтримку і сказав, що він, як потенційно наступний президент США, має намір докласти зусиль для завершення війни агресора Росії проти України.

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