Трамп може приїхати з візитом в Україну: у Зеленського розповіли подробиці

Під час телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським та 45-м президентом США Дональдом Трампом обговорювалася можливість візиту Трампа в Україну.
Про це прессекретар президента України Сергій Никифоров розповів в ефірі інформаційного телевізійного марафону.
Водночас представник Офісу президента зазначив, що про конкретику поки що говорити зарано.
"Скажімо так: було зафіксовано принципову згоду обох сторін на зустріч. Обговорювалися певні проміжки часу, коли ця зустріч має відбутися. Але про це говорити ще дуже-дуже рано. Це вже команди будуть працювати і узгодити графіки, деталі, коли це може бути можливо", - сказав Никифоров.
Відповідаючи на запитання, чи обговорювалася можливість візиту Трампа в Україну, він додав, що "це дійсно обговорювалося. Це важливо підкреслити. (Обговорювалося - ред.) коли це має відбутися і де. Але конкретика ще дуже передчасна - і формат, і час, і місце".
"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів гарну розмову з лідером республіканців США Дональдом Трампом. Політики засудили російські удари по Охматдиту і домовилися провести зустріч.
Трамп закликав не вірити в те, що його потенційне президентство - на руку агресору Росії. Про це заявив прес-секретар українського глави держави Сергій Никифоров.
Нагадаємо, раніше Трамп розповів важливі деталі розмови із Зеленським. Трамп подякував Зеленському за підтримку і сказав, що він, як потенційно наступний президент США, має намір докласти зусиль для завершення війни агресора Росії проти України.
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