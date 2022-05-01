Два місяці були в окупації: жителі села на Харківщині зі сльозами зустрічали захисників України

Кутузівку звільнили від російських окупантів. Путінські солдати виганяли мирних жителів з власних будинків. Близько сотні людей жили в холодних підвалах.
Селище Кутузівка Харківської області понад два місяці було окуповане путінськими військами. Люди жили без світла, газу і запасів продуктів. Коли прийшли українські захисники - їх зустрічали зі сльозами на очах.
Фото зі звільненого села опублікував у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Розбите і розграбоване (селище, - ред.). Окупанти виганяли мирних жителів з власних будинків. Близько сотні людей, більшість яких літні люди, діти, два місяці жили в холодних підвалах. Без світла, газу та запасів продуктів. Але не зламалися і вистояли", - написав Синьогубов.
Сьогодні (30 квітня, - ред.) зі сльозами зустрічали наших захисників", — зазначив глава ОВА.
Синєгубов запевнив, що місцеві жителі отримують всю необхідну допомогу, а всі бажаючі можуть евакуюватися в безпечніші місця.
Як повідомляв Главред, на Харківщині Збройні сили України звільнили від окупантів село Руська Лозова. Саме з цього населеного пункту, поки він був у окупації, загарбники вели прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житлових масивах Харкова.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині та знищили понад 70 окупантів.
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