ПТРК Корсар у справі: на Харківщині нацгвардійці знищили БМП з окупантами та підбили танк

Нацгвардійці знищили БМП з окупантами і підбили танк / Фото Reuters, скріншот

Спецпризначенці Національної гвардії України під час рейду на одному з ізюмських напрямків знищили ворожий БМП-2 разом з особовим складом та підбили танк ворога.

"Українські захисники миттєво спрацювали по противнику. Гвардійці застосували український протитанковий ракетний комплекс Корсар і відкрили прицільний кулеметний вогонь. Цілі було вражено", - йдеться в повідомленні на сторінці Нацгвардії у Facebook.

Український ПТРК Корсар

Корсар - це український протитанковий ракетний комплекс, який розробило конструкторське бюро Луч. Він був прийнятий на озброєння Збройних сил України в серпні 2017 року.

Вартість одиниці такої пускової установки близько 120 тисяч доларів, а вартість ракети – 20 тисяч доларів.

Як повідомляв Главред, за два місяці війни РФ втратила понад 500 танків при можливості виробництва 250 танків на рік.

Крім того, Росії не вистачає високоточних ракет у війні проти України. Збройові заводи не в змозі виробляти їх в достатній кількості, щоб задовольнити попит. Як пише Financial Times, обмеження у сфері поставок зброї в Росію та вплив західних санкцій призводять до того, що Москві доводиться транспортувати ракети з інших частин країни в Україну.

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