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Мене "звільнили" від доньки і дому: батьку довелося ховати свою дитину під грушею на городі

29 квітня 2022, 12:21

Доньку Миколи вбило осколками ворожого снаряду просто на порозі – вона не встигла добігти до підвалу.

Миколі довелося ховати свою загиблу доньку під грушею на городі/ УНІАН, скрін з відео

Микола Харченко, який жив у селі Времівка Донецької області, був змушений поховати свою загиблу доньку на городі під грушею.

Чоловік розповідає, що сім’я була у підвалі, а донька не встигла туди добігти. Смерть її спіткала прямо на порозі будинку. Про це йдеться у сюжеті Радіо Свобода.

"Ми були в підвалі. А доця не встигла. Її на порозі... Осколками. Довелося поховати її на городі під грушею...", – розповідає він.

Чоловік каже, що він російськомовний і не розуміє, від кого його прийшла "захищати" Росія.

"Я російськомовний. Від кого мене звільняють? Від моєї дочки? Від того, що я все життя будував?", – зазначає він.

Чоловіку після пережитого довелося евакуюватися на Захід України.

Нагадаємо, у Києві через влучання ракети в багатоповерхівку 28 квітня загинула українська журналістка.

Раніше британська розвідка повідомила, що битва за Донбас для Росії залишається основною, тому армія РФ перекидає на головний стратегічний напрямок основні зусилля. Найважчі бої точаться біля двох міст – Лисичанська та Сєверодонецька.

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