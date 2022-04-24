ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині та знищили понад 70 окупантів

Наші захисники дали гідну відсіч російським військам.
На Херсонщині російські окупанти зробили спроби захопити нові населені пункти, але їх атаки були відбиті ЗСУ. Наші захисники звільнили 8 населених пунктів і завдали окупантам втрати.
В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що ворог намагався безрезультатно провести штурмові дії в напрямку Олександрівки та Таврійського. Також ворог зробив невдалу спробу заволодіти Миколаївкою.
"Нанесенням вогневого ураження артилерією загальної підтримки угруповання атаки противника відбиті. Наші підрозділи з позицій спостережних постів відновили контроль над 8 населеними пунктами Херсонської області", - йдеться в повідомленні.
Українським героям вдалося знищити 74 окупантів і 13 одиниць техніки:
- 2 танки;
- система реактивного залпового вогню;
- 6 одиниць броньованої та інженерної техніки;
- 4 БПЛА-розвідники.
читайте такожЗСУ здатні звільнити Херсон від окупантів, але є умова-АрестовичНагадаємо, 22 квітня ЗСУ завдали потужного удару по позиціях російських окупантів. Внаслідок вогневого удару на тимчасово окупованій території Херсонської області були знищені двоє генералів РФ.
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