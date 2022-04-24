ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині та знищили понад 70 окупантів / УНІАН

На Херсонщині російські окупанти зробили спроби захопити нові населені пункти, але їх атаки були відбиті ЗСУ. Наші захисники звільнили 8 населених пунктів і завдали окупантам втрати.

В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що ворог намагався безрезультатно провести штурмові дії в напрямку Олександрівки та Таврійського. Також ворог зробив невдалу спробу заволодіти Миколаївкою.

"Нанесенням вогневого ураження артилерією загальної підтримки угруповання атаки противника відбиті. Наші підрозділи з позицій спостережних постів відновили контроль над 8 населеними пунктами Херсонської області", - йдеться в повідомленні.

Українським героям вдалося знищити 74 окупантів і 13 одиниць техніки:

2 танки;

система реактивного залпового вогню;

6 одиниць броньованої та інженерної техніки;

4 БПЛА-розвідники.

читайте такожЗСУ здатні звільнити Херсон від окупантів, але є умова-АрестовичНагадаємо, 22 квітня ЗСУ завдали потужного удару по позиціях російських окупантів. Внаслідок вогневого удару на тимчасово окупованій території Херсонської області були знищені двоє генералів РФ.

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