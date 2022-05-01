Окупанти перетворили завод на руїни: як виглядає Азовсталь зараз - фото із супутника

Азовсталь утримують українські військові / Фото twitter.com/trbrtc, УНІАН

Американська компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки заводу Азовсталь у Маріуполі, який утримують українські захисники. Внаслідок регулярних масивних обстрілів окупантів підприємство абсолютно зруйноване.

Фото Азовсталі з'явилося в Twitter журналіста New York Times Крістіана Триберта.

На оприлюднених кадрах видно, що приміщення та конструкції сталеливарного заводу перетворилися практично на руїни. На дахах зяють дірки - сліди влучень снарядів. Багато будівель і комплекси практично випалені після бомбардувань і артилерійських ударів.

"На першому зображенні показано загальний вигляд заводу, на другому - зображено трохи більший план, а на третьому - найближчий вид на частину ділянки", - прокоментував журналіст опубліковані кадри.

Азовсталь зараз - супутниковий знімок / twitter.com/trbrtc

Фото twitter.com/trbrtc

Фото twitter.com/trbrtc

Як повідомляв Главред, в підземних укриттях комбінату Азовсталь ховаються щонайменше 1000 мирних жителів Маріуполя, проте окупанти завдають потужних ударів надважкими авіабомбами по підприємству.

19 квітня заступник командира полку Азов Святослав Калина Паламар розповів, що завод Азовсталь "розбомблено та знищено практично повністю". За його словами, на завод скидають "надпотужні бомби", а під завалами знаходиться "дуже багато людей".

Бої за Маріуполь

З 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто зазнало одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Місцеві жителі живуть у підвалах на межі життя і смерті. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

6 квітня в міськраді повідомили, що в Маріуполі запрацювали російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами, "знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.

17 квітня захисники Маріуполя заявили, що не будуть здаватися попри пропозицію РФ викинути білий прапор і залишити завод Азовсталь. Як пише журналіст The Time Саймон Шустер, "вони пов'язали так багато вогневої потужності росіян, що це дало іншим містам шанс вижити".

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив цю ж інформацію.

"Місто досі не впало", - сказав глава уряду.

27 квітня ООН сформувала команду для евакуації людей з Маріуполя - тривають переговори з владою Росії та України щодо забезпечення умов.

30 квітня стало відомо, що російські окупанти заселяють невідомих людей у вцілілі будинки жителів населених пунктів під Маріуполем.

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