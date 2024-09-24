Дві години армія РФ била по Запоріжжю: загинула людина, ще шестеро - постраждали

13-річна дівчинка і 15-річний хлопець поранені внаслідок російських атак по Запоріжжю.

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Рятувальники показали наслідки обстрілу Запоріжжя / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Російська окупаційна армія завдала серію масованих авіаударів по Запоріжжю. Загинула людина, також є поранені, зокрема дві дитини.

Як повідомила пресслужба ДСНС, 23 вересня після 21:00 впродовж двох годин армія РФ завдала серію авіаударів по обласному центру.

Ворог ударив по приватному сектору. Відбулося руйнування житлового будинку та ще один повністю знищений.

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Рятувальники ліквідували загоряння господарської будівлі, гаража та відкритої території. Під час ліквідації наслідків волонтери вивели зі зруйнованого будинку собаку та передали сусідам.

Загалом до робіт залучалося 67 рятувальників і 13 одиниць техніки.

Тим часом голова Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив, що за добу окупанти завдали 321 удар по 10 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, ворог завдав три ракетні удари по Запоріжжю та Ростущому.

"Одна людина загинула і ще 6 осіб, серед яких 13-річна дівчинка та 15-річний хлопець, поранені внаслідок російських атак по Запоріжжю", - додав Федоров.

Дивіться відео - Рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки обстрілу Запоріжжя:

Обстріли Запоріжжя армією РФ - останні новини

23 вересня російські окупанти атакували Запоріжжя КАБами. У місті прогриміли потужні вибухи. Відомо, що РФ 6 разів вдарила по Запоріжжю. Унаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, загорілися припарковані машини. Постраждали шестеро людей.

Пізно ввечері 2 вересня російська окупаційна армія обстріляла місто Запоріжжя. У результаті двоє людей загинули, ще двоє - поранені. Зокрема, загинули 8-річний хлопчик і 38-річна жінка, 12-річна дівчинка і 43-річний чоловік дістали поранення внаслідок російської атаки по Запоріжжю.

Унаслідок нічної атаки російських "Шахедів" на Запоріжжі 27 серпня загинули двоє людей, ще четверо - дістали поранення. Про це повідомив голова військової адміністрації Запорізької області Іван Федоров. Одна людина загинула, двоє - поранені.

КАБи - що про них відомо / Інфографіка: Главред

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