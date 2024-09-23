Ще більше міст України під загрозою: РФ збільшила дальність ударів КАБів - Братчук

Росіяни могли удосконалити свої керовані авіабомби для ударів углиб території України на 80 кілометрів, зазначив Братчук.

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РФ збільшила дальність ударів КАБів по території України / Колаж Главред, фото: УНІАН

Російські окупанти змогли модернізувати керовані авіабомби для збільшення дальності ударів по території України. Про це в ефірі FREEДОМ розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук коментуючи удари КАБами по Запоріжжю.

Він підкреслив, що такі удари є терористичними за своєю природою, метою яких є тиск на мирне населення та спроба його зламати. На жаль, у ворога є інструменти для таких атак, які він продовжує вдосконалювати.

"Ворог, на жаль, удосконалює сьогодні своє озброєння. Фактично формулу перетворення ФАБів (фугасних авіабомб, — ред.) на КАБи реалізовує на практиці. Як бачимо, цей удар сьогодні вночі відбувся і по Запоріжжю безпосередньо", - сказав він. відео дня

Братчук зазначив, що противник використовує зміни в тактико-технічних характеристиках, застосовує універсальні модулі для планування та коригування вогню, що дозволяє йому застосовувати КАБи безпосередньо по містах і збільшувати дальність їхнього польоту.

"Сьогодні ми можемо говорити про те, що цілком імовірно вони стали досягати відстані до 80 км", — прокоментував Братчук.

За його словами, ефективний спосіб протидії таким засобам – це "далекобійний кулак", якого постійно домагається президент України Володимир Зеленський. Це дозволить знищувати ворожі літаки не лише на відстані 200-300 км, але й глибоко на території Росії.

"Це, напевно, сьогодні — один із небагатьох рецептів, які дозволять нам змінити ситуацію з обстрілами наших мирних міст, і, як наслідок, вплинути на ситуацію на полі бою", — резюмував речник Української добровольчої армії "Південь".

Що відомо про КАБи / Інфографіка: Главред

Хто такий Сергій Братчук? Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України. З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

Удари по Україні - що відомо про вибухи в Запоріжжі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю керованими авіабомбами (КАБ) 23 вересня, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. Відомо про шість ударів, які пошкодили житлові будинки та спричинили загоряння припаркованих автомобілів.

Увечері 21 вересня в Харкові також пролунали вибухи. Російські війська атакували багатоповерховий житловий будинок керованими авіабомбами, про що повідомили мер Ігор Терехов і голова ОВА Олег Синєгубов.

Крім того, 17 вересня Росія здійснила новий обстріл Харкова та його околиць, внаслідок чого шестеро людей отримали поранення, включаючи чотирьох рятувальників, які гасили пожежу неподалік торгового центру.

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