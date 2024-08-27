РФ атакувала дронами Запоріжжя: є загиблі та поранені

Унаслідок нічної атаки російських "Шахедів" на Запоріжжі загинуло двоє людей, ще четверо - дістали поранення. Про це повідомив голова військової адміністрації Запорізької області Іван Федоров.
"Одна людина загинула, двоє - поранені. Такі наслідки нічної атаки "Шахедами" на Запоріжжя", - спочатку написав у Telegram Федоров.
Пізніше він уточнив, що загинули двоє людей (чоловік і жінка), четверо - поранені внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя.
За попередніми даними, росіяни завдали сім ударів безпілотниками по території Запоріжжя та Запорізького району.
Федоров повідомив, що загинув чоловік, поранення дістали чоловік і жінка.
"Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено приватні будинки, сталося загоряння сухої трави на відкритій території", - додав голова ОВА.
За його словами, у лікарні перебувають четверо постраждалих:
- 86-річна жінка у важкому стані через опіки понад 54% тіла;
- чоловік 59 років у стані середньої тяжкості;
- дві жінки - 30 і 56 років - із легкими травмами.
Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
О 7:35 Федоров повідомив, що кількість жертв та поранених зросла.
"Троє загиблих та п’ятеро поранених внаслідок російських атак по Запоріжжю та Запорізькому району", - написав він.
Нічна атака РФ на Україну - останні новини
Як повідомляв Главред, у ніч на 27 серпня російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками. Повітряну тривогу оголошено в багатьох областях країни.
РФ запустила "Шахеди" з півдня і через Сумську область. Потужні вибухи було чути в Сумській області та в самому обласному центрі. Також відомо, що "Шахеди" летіли через Миколаївську, Херсонську, Одеську, Вінницьку області. Через Сумську область вони долетіли до Чернігівської, Київської, Житомирської та Рівненської областей. Дрони було чутно і в Полтавській області.
Крім того, РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу. Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що з місця удару дуже погані новини.
Місцеві Telegram-канали заявили, що росіяни вдарили балістичною ракетою прямо по будівлі готелю. Відомо, що є багато загиблих і поранених, під завалами досі можуть бути люди. Повідомляють, що в будівлі було багато цивільних.
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