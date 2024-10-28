Дуда видав заяву про територіальні поступки України на користь РФ

Президент Польщі наголосив, що будь-які поступки Москві, навіть найменші, стали б "катастрофічною помилкою".

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Дуда видав заяву про територіальні поступки України / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, ОПУ

Головні тези Дуди:

Політики закликають Україну "змиритися" з втратою територій

Невідомо, чи здатна Україна повністю відновити контроль над усією територією

Президент Польщі Анджей Дуда засудив представників деяких західних країн, які закликають Україну до територіальних поступок Росії, запропонувавши їм уявити себе на місці Києва.

"Якщо ви такі щедрі щодо Росії, чому б не віддати їй шматок своєї землі? Чому будь-яка суверенна країна повинна задовольняти Росію? На якій підставі, дозвольте запитати, Росія заслуговує на щось - особливо на чужу територію?", - звернувся він до політиків в інтерв'ю Sunday Times, які закликають Україну "змиритися" з втратою деяких земель. відео дня

Президент Польщі наголосив, що будь-які поступки Москві, навіть найменші, стали б "катастрофічною помилкою". Він вважає, що послаблення позицій або територіальні поступки лише заохотили б Росію до подальших агресивних дій.

Водночас Дуда ухилився від прямої відповіді на запитання, чи здатна Україна повністю відновити контроль над усією своєю територією. Він зазначив чисельну перевагу Росії, але не дав конкретної оцінки щодо перспектив повного відвоювання Україною своїх земель.

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Мирні переговори з РФ - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак розповів, чи почне Україна переговори з РФ без членства в НАТО. Він заявив, що в українському плані перемоги записано, що перед початком переговорів з РФ, держава буде просити запрошення до членства в НАТО.

Путін помарив про перемовини і назвав "умову" Росії. Під час пресконференції за підсумками саміту БРІКС у Казані російський диктатор Путін, по суті, ще раз повторив свій "ультиматум". Та видав заяву про "запити на перемовини від Зеленського" нібито через Туреччину.

Стало відомо, що різко зросла кількість українців, які хочуть переговорів з РФ. Кількість українців, які вважають, що переговори з країною-агресоркою Росією є "дієвим способом досягнення миру, яким слід скористатися вже зараз", зросла до 35%.

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