Головні тези Дуди:

Президент Польщі Анджей Дуда засудив представників деяких західних країн, які закликають Україну до територіальних поступок Росії, запропонувавши їм уявити себе на місці Києва.

Президент Польщі наголосив, що будь-які поступки Москві, навіть найменші, стали б "катастрофічною помилкою". Він вважає, що послаблення позицій або територіальні поступки лише заохотили б Росію до подальших агресивних дій.

Водночас Дуда ухилився від прямої відповіді на запитання, чи здатна Україна повністю відновити контроль над усією своєю територією. Він зазначив чисельну перевагу Росії, але не дав конкретної оцінки щодо перспектив повного відвоювання Україною своїх земель.

Що таке The Sunday Times?

The Sunday Times — британська недільна газета, тираж якої робить її найбільшою в категорії британського ринку якісної преси. Була заснована у 1821 році як The New Observer. У березні 2020 року тираж газети The Sunday Times становив 647 622 екземпляра, перевищуючи наклад її головних конкурентів, The Sunday Telegraph і The Observer, разом узятих, пише Вікіпедія.