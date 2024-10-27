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Чи почне Україна переговори з РФ без членства в НАТО: відповідь керівника ОП

Марія Николишин
27 жовтня 2024, 15:26оновлено 27 жовтня, 15:58
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Україна зможе приєднатися до НАТО після закінчення війни.
Чи почне Україна переговори з РФ без членства в НАТО: відповідь керівника ОП
Переговори з РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Єрмака:

  • Україна буде просити запрошення в НАТО
  • Зеленський не готовий йти на територіальний компроміс
  • У листопаді завершиться підготовка формули миру

Україна вже підписала кілька десятків двосторонніх угод у сфері безпеки, де кожна країна підтримує наш вступ до НАТО в найближчі роки. Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю виданню Corriere della Sera.

Він заявив, що в українському плані перемоги записано, що перед початком переговорів з РФ, держава буде просити запрошення до членства в НАТО.

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"Ми зможемо приєднатися після закінчення війни", - наголосив він.

Він також відповів, чи готова Україна на компроміс, якщо цього попросять союзники після голосування в США.

"Ми вже робили це з Будапештськими угодами в 1994 році, коли наша ядерна зброя поїхала до Москви, а ви гарантували нам усіх, від самих росіян, до європейців, китайців і американців. Ці гарантії не принесли користі. Ми винесли урок з історії: Зеленський чітко дав зрозуміти, що єдиною конкретною гарантією є членство в НАТО", - сказав Єрмак.

Керівник ОП підкреслив, що Зеленський ніколи не говорив про територіальний компроміс.

"Зеленський ніколи не говорив про територіальний компроміс, а лише про необхідність прийняти міжнародно визнані кордони. Однак це правда, що він був готовий вести переговори, виходячи з ситуації напередодні російського вторгнення. Для нас Крим і Донбас залишаються українськими, вони не підлягають обговоренню. Ми проти заморожування війни, ми хочемо її завершення. Нас заспокоює той факт, що країни глобального півдня також засуджують російське вторгнення і силове захоплення територій. Однак для того, щоб розпочати переговори, ми повинні повернутися до ситуації, яка була до першого пострілу російської гармати о четвертій годині ранку два роки тому. Тоді ми будемо говорити про те, як відновити наш суверенітет до кордонів 1991 року", - додав він.

За його словами, на початку листопада завершиться підготовка формули миру і тоді український президент "буде готовий вислухати інші ініціативи, такі як ініціативи Китаю, Бразилії, Південної Африки тощо, щоб інтегрувати їх у нашу".

Єрмак підкреслив, що Україна не може збудувати пропозицію миру, "дозволяючи на себе впливати тим, хто хотів цієї війни".

Чи почне Україна переговори з РФ без членства в НАТО: відповідь керівника ОП
План перемоги / Інфографіка: Главред

Хто такий Андрій Єрмак

Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

План перемоги України - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, німецький канцлер Олаф Шольц відкинув перший пункт Плану перемоги Зеленського, що стосувався надання Україні запрошення до НАТО. За його словами, питання щодо запрошення України до Альянсу "не стоїть на порядку денному".

Також відомо, що Володимир Зеленський готує ще один план - він стосуватиметься кроків, які мають бути зроблені всередині України. Документ стосуватиметься внутрішніх рішень у багатьох сферах, таких як ВПК, оборона, економіка, соціальна політика та інші.

Крім того, у плані перемоги президента України Володимира Зеленського є два пункти, які як і раніше, так і дотепер неохоче підтримували західні союзники, однак рішення США відіграватиме вирішальне значення у підтримці цього плану.

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війна в Україні вступ до НАТО Андрій Єрмак План перемоги
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