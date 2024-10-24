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Різко зросла кількість українців, які хочуть переговорів з РФ: що показало опитування

Альона Вороніна
24 жовтня 2024, 16:51оновлено 24 жовтня, 17:33
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До 35% зросла кількість українців, які вважають, що Україні варто провести переговори з РФ. Минулоріч така частка наших співвітчизників була набагато меншою.
украинцы, переговоры
Різко зросла кількість українців, які хочуть переговорів з РФ/ колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Кількість українців, які хочуть переговорів з РФ уже зараз, зросла до 35%
  • 48% громадян нашої держави з цим не згодні.

Кількість українців, які вважають, що переговори з країною-агресоркою Росією є "дієвим способом досягнення миру, яким слід скористатися вже зараз", зросла до 35%. У той же час 48% громадян нашої держави з цим не згодні. Такі результати соцопитування Центру Разумкова, яке було проведене з 20 по 26 вересня 2024 року.

Згідно з опитуванням Центру Разумкова, у вересні-жовтні 2023 року 21% опитаних вважали, що переговори з РФ "це дієвий спосіб досягнення миру, яким слід скористатися вже зараз", а 63% були не згодні з цим твердженням. Натомість у вересні 2024 року частка українців, які вважають, що переговори потрібні вже зараз, зросла до 35%. Але відносна більшість (48%) з цим не згодні.

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Крім цього, зросла кількість тих, хто вважає, що переговори з РФ "слід вести тільки після витіснення її військ на лінію протистояння станом на 23 лютого 2022 року". Частка українців, які погодилися з таким твердженням, зросла з 25% у минулому році до 37% у вересні цього року. Частка тих, хто з цим не згодний, зменшилася з 61% до 41%.

У той же час стало менше тих, хто вважає, що "переговори з РФ варто вести тільки після витіснення (виведення) її військ на кордони станом на 1991 рік". Кількість таких українців зменшилася з 61% до 49%, не згодні відповідно 24% і 29%.

Опитування проводилося методом face-to-face лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Всього було опитано 2016 респондентів віком від 18 років.

Центр Разумкова

Центр Разумкова - провідний недержавний аналітичний центр України. Повна назва - Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Центр вивчає державну політику. Заснований 1994 року. Вважається одним із найкращих аналітичних центрів Центральної та Східної Європи, пише Вікіпедія.

Чи можливі переговори між Україною та РФ – останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський видав заяву про перемовини із РФ – він сказав, які три аспекти свідчитимуть про готовність. За його словами, готовність країни-агресорки Росії до перемовин з Україною про припинення війни залежить від виборів у США та ще кількох аспектів.

Також повідомлялося, що Україна готова до вирішення конфлікту за однієї умови – Єрмак назвав варіанти. Він наголосив, що РФ необхідно притягнути до відповідальності за екоцид в Україні, щоб не допустити повторення таких злочинів у майбутньому. Але перед тим Україна має перемогти у війні та створити умови для сталого миру, зокрема зміцнення обороноздатності України та подальшу інтеграцію її до НАТО.

Нагадаємо, Зеленський назвав умову мирних переговорів із РФ. Він назвав умову, яка може призвести до припинення гарячої фази російсько-української війни та початку мирних переговорів. Зокрема, на думку президента, припинення країною-агресором Росією повітряних атак на українські енергетичні об'єкти та вантажні судна може відкрити шлях до переговорів про припинення війни.

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