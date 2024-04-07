"Іншого виходу в України немає": Загородній пояснив, які кроки наблизять нас до перемоги

Якщо українці будуть вести симетричну війну проти Росії, то можуть програти. Тому наша держава повинна вести асиметричну війну.

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Загородній пояснив, які кроки наблизять нас до перемоги/ колаж: Главред, фото: Главред, Telegram

Україна може програти у симетричній війні проти країни-агресорки Росії, тому нашій державі потрібно воювати асиметрично. У цьому плані дуже ефективними є удари дронами по нафтопереробних заводах в РФ.

Удари по російських НПЗ є болючими для економіки РФ загалом, адже основні доходи до бюджету Російської Федерації йдуть саме від видобутку нафти і газу. Але крім цього це ще й заважає окупантам постачати паливо для своєї армії. Про це розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду.

"Проблема не тільки у видобутку нафти і газу, а в тому, що немає дизеля – немає палива для російської армії, і це головне. Адже Україна не від хорошого життя б'є по російських НПЗ. Плюс на цих заводах Росія виробляє і мастило, без якого і флот не пливе, і танки не їдуть", – зазначив Загородній. відео дня

Експерт висловив думку, що Україна правильно робить, продовжуючи завдавати таких ударів по Росії, незважаючи на побажання деяких "розумних" людей на Заході, які стали переживати за країну-агресорку.

"Але ще один із важливих для нас об'єктів – це порт Новоросійська. Для Росії це дуже болюча тема, тому що через цей порт проходить багато експорту не тільки нафти, а й зерна та іншого. Припинення експорту нафти було б дуже болючим для Росії, оскільки доходи до її бюджету йдуть саме завдяки цьому. Це були б справжні санкції проти РФ", – наголосив він.

У той же час експерт уточнив, наскільки ефективними він вважає такі удари по російських НПЗ. Він зазначив, що Росія заборонила експорт бензину на півроку, тим самим захопила два періоди – посівну і жнива. Поки заборона діє, там якось справляються, але нам потрібно працювати в цьому напрямку далі, щоб усі НПЗ Росії в європейській її частині були знищені, каже Загородній.

"Принаймні технологічні установки (мають бути знищені – ред.), оскільки в Росії зараз немає можливості швидко замінити це обладнання. Його було складно замінити і в мирний час, а тепер тим більше. Удари завдаються по ректифікаційних колонах, а вони заввишки приблизно як 16-поверховий будинок. Щоб таку колону замінити, її потрібно спроектувати і виготовити. Це ж штучний товар, який так просто в магазині не купиш. Для всього цього потрібні фахівці, які мають заміряти, спроектувати, змонтувати, а потім ще й навчити людей. На це потрібно півроку точно", – зазначив експерт.

Загородній зазначив, що Україна може програти у симетричній війні, тому потрібно вести асиметричну війну.

"Тому змагання між ГУР і СБУ в тому, чиїх дронів найбільше прилітає по військових або нафтопереробних об'єктах у Росії, – це дуже добре. Я вважаю, що вже час переходити до нафтопроводів, особливо тих, які йдуть у бік Новоросійська, з них треба починати. Так ми зможемо суттєво впливати на економічну ситуацію в Росії. Іншого виходу в України немає: вона програє в симетричній війні, тому потрібно воювати асиметрично. Судячи зі стогонів і писків росіян через західну пресу, наші удари дуже болючі для них", – наголосив експерт.

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що РФ постійно використовує хімічну зброю проти ЗСУ. Окупанти систематично влаштовують незаконні хімічні газові атаки проти військовослужбовців ЗСУ, повідомляє британське видання The Telegraph.

В ISW оцінили ситуацію із забезпечення ЗСУ снарядами. Аналітики зазначають, що ситуація для українських військових на сході залишається складною через нестачу західних боєприпасів та військової техніки.

Нагадаємо, російські літаки завдали удару по своїй піхоті. Офіцер ЗСУ Калашніков висловив припущення, що атака російської авіації на відступаючу піхоту поблизу Часового Яру могла бути навмисною.

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