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РФ постійно використовує хімічну зброю проти ЗСУ - The Telegraph

Дмитро Відоменко
7 квітня 2024, 08:44
Окупанти систематично влаштовують незаконні хімічні газові атаки проти військовослужбовців ЗСУ, повідомляє британське видання The Telegraph.
Протигаз, дим
РФ постійно використовує хімічну зброю проти ЗСУ - The Telegraph / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і Facebook

Країна-агресор РФ систематично влаштовує незаконні хімічні газові атаки проти Збройних сил України. Використання таких речовин заборонено під час війни відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї, повідомляє британське видання The Telegraph.

Використання таких речовин, відомих як CS (іритант 2-Хлоробензальмалононітрил), прямо заборонено вищевказаною Конвенцією. Москву вперше звинуватили в застосуванні хімічної зброї під час безпілотної атаки на Маріупольський порт на початковому етапі повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

Старший лейтенант ЗСУ на ім'я В'ячеслав, підрозділ якого дислокується поблизу міста Лиман (Донецька область), розповів, що деякі українські підрозділи в його районі зазнають "майже щоденних" газових атак.

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Газову гранату CS надала британським журналістам для перевірки Ребекка Мачіоровскі - американський військовий медик і кваліфікована медсестра, яка служить у ЗСУ. Медпрацівницю регулярно викликають для надання медичної допомоги українським солдатам у трьох бригадах, з якими вона працює в Донецькій області. За її словами, росіяни систематично атакують ЗСУ хімічною зброєю.

Граната була знайдена солдатами 53-ї механізованої бригади, одного з підрозділів, з яким медик працює.

"Мої хлопці знайшли її під час обстрілу, адже ніхто не вірив, що їх атакують із застосуванням хімічної зброї", - розповіла Маціоровскі.

Ігор, командир групи українських розвідників, що дислокується поблизу прифронтового міста Часів Яр (Донецька область), розповів, що чимало українських військових наразі перебувають в окопах та укріплених районах під землею, тож росіянам важко атакувати зі звичайної артилерії чи ракетами з безпілотників.

Які втрати російських військ за два роки війни в Україні?

У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп - щонайменше 100 тис. окупантів.

За даними британської розвідки, підтверджені втрати Росії включають понад 2700 танків і 5000 БМП і БТР. Ймовірно, загиблими і пораненими близько 350 000 осіб.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Нагадаємо, офіцер ЗСУ Микола Мельник попередив, що захоплення Часового Яру в Донецькій області може надати окупантам нові можливості для майбутнього наступу. Він зазначив, що росіяни активізувалися на заході від Бахмута з метою створення плацдарму для майбутніх дій.

Також російські війська продовжують штурми на Авдіївському напрямку з метою захоплення Донецької області, за словами військовослужбовця 110-ї ОМБР Сергія Волкова. Він зазначив, що окупанти намагаються рухатися в бік Покровська, але українські війська не дають ворогові просуватися.

Як повідомляв Главред, окупанти штурмують село Новомихайлівка Покровського району Донецької області, там постійно йдуть бої. Росіяни йдуть у масовані штурми з великою кількістю піхоти і техніки по кілька разів на день, але поки що їм не вдається прорвати українську оборону.

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хімічна зброя війна Росії та України
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