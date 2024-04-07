Це міг бути наказ: російські літаки завдали удару по своїй піхоті - офіцер ЗСУ

Російська авіація в ході чергової спроби наступу на місто Часів Яр на Донеччині завдала удару по своїй же піхоті. Про це в ефірі телемарафону розповів офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков.
За його словами, російська піхота намагалась втекти з поля бою, однак по них вдарила штурмова авіація РФ.
"Не знаю, чи була в пілотів така команда, чи вони прийняли своїх за чужих, але те, що в них діють оці загороджувальні загони, давно достеменно відомо, це ми могли спостерігати, коли вони ще штурмували Бахмут", – розповів пресофіцер.відео дня
Офіцер не виключає, що російські пілоти могли отримати наказ завдати удару по відступаючій з поля бою піхоті.
"Сьогодні в них тільки посилюється таке явище, як кидати в бій своїх частково мобілізованих і не давати їм можливості повернутися, тобто ставити їх у таку безвихідь. Тому можливо, що таке вогневе ураження саме авіацією було за наказом", - резюмував він.
Хто такий Олег Калашніков
Калашніков Олег - капітан, керівник пресслужби 26-ї артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Романа Дашкевича. Автор ряду друкованих видань на краєзнавчу та воєну тематику в контексті російсько-української війни 2014-20.. р.р. Член Національних спілок журналістів та фотохудожників України.
Ситуація на фронті - наступ РФ на Часів Яр
У Збройних силах України спростували інформацію про те, що російські війська вже ввійшли в передмістя Часового Яру. Про це заявив речник східного угруповання ЗСУ Андрій Задубінний.
Аналітики Інституту вивчення війни в своєму звіті повідомили, що російська окупаційна армія розпочала нову хвилю атак на Бахмутському напрямку. На даний момент ворог концентрує свої зусилля в районі Часового Яру.
Військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що росіяни прагнуть зайняти Часів Яр, щоб створити плацдарм для наступу в бік Костянтинівки, Краматорська та Слов'янська.
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