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Це міг бути наказ: російські літаки завдали удару по своїй піхоті - офіцер ЗСУ

Юрій Берендій
7 квітня 2024, 10:28
Офіцер ЗСУ Калашніков висловив припущення, що атака російської авіації на відступаючу піхоту поблизу Часового Яру могла бути навмисною.
Це міг бути наказ: російські літаки завдали удару по своїй піхоті - офіцер ЗСУ
Російська авіація завдала удару по власній піхоті / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Міноборони РФ

Російська авіація в ході чергової спроби наступу на місто Часів Яр на Донеччині завдала удару по своїй же піхоті. Про це в ефірі телемарафону розповів офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков.

За його словами, російська піхота намагалась втекти з поля бою, однак по них вдарила штурмова авіація РФ.

"Не знаю, чи була в пілотів така команда, чи вони прийняли своїх за чужих, але те, що в них діють оці загороджувальні загони, давно достеменно відомо, це ми могли спостерігати, коли вони ще штурмували Бахмут", – розповів пресофіцер.

відео дня

Офіцер не виключає, що російські пілоти могли отримати наказ завдати удару по відступаючій з поля бою піхоті.

"Сьогодні в них тільки посилюється таке явище, як кидати в бій своїх частково мобілізованих і не давати їм можливості повернутися, тобто ставити їх у таку безвихідь. Тому можливо, що таке вогневе ураження саме авіацією було за наказом", - резюмував він.

Хто такий Олег Калашніков

Калашніков Олег - капітан, керівник пресслужби 26-ї артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Романа Дашкевича. Автор ряду друкованих видань на краєзнавчу та воєну тематику в контексті російсько-української війни 2014-20.. р.р. Член Національних спілок журналістів та фотохудожників України.

Ситуація на фронті - наступ РФ на Часів Яр

У Збройних силах України спростували інформацію про те, що російські війська вже ввійшли в передмістя Часового Яру. Про це заявив речник східного угруповання ЗСУ Андрій Задубінний.

Аналітики Інституту вивчення війни в своєму звіті повідомили, що російська окупаційна армія розпочала нову хвилю атак на Бахмутському напрямку. На даний момент ворог концентрує свої зусилля в районі Часового Яру.

Військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що росіяни прагнуть зайняти Часів Яр, щоб створити плацдарм для наступу в бік Костянтинівки, Краматорська та Слов'янська.

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війна в Україні Часів Яр
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