Приймають складні рішення: в ISW оцінили ситуацію із забезпечення ЗСУ снарядами

Тривалі затримки у наданні допомоги з боку США в галузі безпеки сьогодні значно впливають на здатність України захищати свій повітряний простір і позиції на фронті. Силам оборони потрібні системи протиповітряної оборони для ефективного відбиття російських ударів, а також техніка й снаряди для реагування на зростання темпів ворожих наступів, особливо на сході. Нестача цих компонентів примушує військово-політичне командування України приймати складні рішення про те, що є пріоритетом у захисті й обороні. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики нагадали, що високопосадовці вже тривалий час закликають до своєчасної та постійної військової допомоги Заходу, яка дозволить Україні проводити як оборонні, так і контрнаступальні операції,

Зазначається, що обмеженість військової допомоги з боку західних союзників України змусила ЗСУ економити снаряди та техніку.

Крім того, у звіті ISW йдеться про те, що через нестачу допомоги з боку Заходу україснькі військові змушені приймати важкі рішення щодо пріоритетності оборони. Аналітики додають, що нестача військової допомоги з боку Заходу змусила ЗСУ економити техніку, тому зараз їм доводиться ухвалювати важкі рішення щодо пріоритету певних аспектів своєї оборони над обмеженням російського військового потенціалу або підготовкою до контрнаступних операцій.

Газета New York Times повідомила, що Сили оборони України наближаються до вичерпання деяких типів боєприпасів, особливо фугасних артилерійських снарядів, які необхідні для відбиття ворожих механізованих штурмів. На фоні цього, російська артилерія має перевагу в п'ять разів на всій лінії фронту. Українські солдати зазначили, що зараз вони мають достатньо касетних боєприпасів, які є ефективними для відбиття атак російської піхоти.

Аналітики посилаються на головнокомандувача Збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського, який 6 квітня відзначив особливо складну обстановку на сході від Часового Яру та на заході від Авдіївки в Донецькій області.

У пресслужбі Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомили, що окупанти, за масованої підтримки бронетехніки, продовжують намагатися прорвати українську оборону на заході від Авдіївки. Незважаючи на це, наразі не спостерігається такої масштабної активності в механізованих атаках, як у період з 29 по 31 березня, коли окупанти влаштували численні атаки в цьому районі.

"Українські сили досі успішно відбивали інтенсивні російські механізовані атаки на всій території східної України за останній тиждень, але робили це, зважаючи на нестачу техніки, що зберігається", – зазначили в ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.