РФ атакує другу добу поспіль: в ДСНС показали наслідки удару по Полтавщині

Масштабні пожежі виникли внаслідок атаки на важливі підприємства.

Ворог не перестає атакувати область

Головне:

Полтавщина опинилася під ударом ворога

У Миргородському районі атаковано резервуари з нафтопродуктами

Через атаку РФ пошкоджено будинки і лінію електропередач

Країна-агресорка Росія другий день поспіль атакує промислові об'єкти у Миргородському районі Полтавської області. Як повідомили в ДСНС України, пожежі після нічної атаки 24 травня спалахнули одразу на кількох локаціях.

Всі займання рятувальникам вдалося ліквідувати. Обійшлося без жертв та постраждалих. Це підтвердив і очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич у Telegram.

"Вночі ворожий дрон атакував одне з приватних підприємств у Миргородському районі. За даними ДСНС, пожежа, що виникла унаслідок атаки, ліквідована. На щастя, обійшлося без постраждалих", - написав він.

У Полтавській обласній прокуратурі повідомили, що за наслідками чергової ворожої атака на Полтавщину розпочато досудове розслідування. Ворог атакував Полтавську область безпілотниками "Герань-2".

"Унаслідок влучань та падіння уламків у Миргородському районі пошкоджено резервуари з нафтопродуктами приватного підприємства, будинки мирних мешканців та лінію електропередач", - додали у відомстві.

Чи може РФ може припинити удари дронами по Україні

Главред писав, що за словами експерта з радіотехнологій, радника міністра оборони України Сергія Бескрестнова, масовані атаки дронів по Україні дедалі менше виправдовують витрати Росії на їх виробництво та запуск.

Shahed-136

У російського військового керівництва може постати питання щодо доцільності подальшого використання "Шахедів" для ударів по Україні. Вже зараз командування РФ розуміє неефективність масованих запусків "Шахедів" вартістю близько 70 мільйонів доларів за один раз із низьким, приблизно 5-відсотковим результатом ураження, що робить такі атаки фактично безперспективними.

Удар по Україні 24 травня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що вночі Росія здійснила пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря, ракет Х-101 із бомбардувальників Ту-95МС, а також гіперзвукових ракет "Кинджал". Над Києвом та областю фіксували десятки ударних дронів.

Згодом повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки у столиці виникли пожежі, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та житлових будинків. Є загиблі та постраждалі.

Вранці стало відомо, що у Черкасах ворожий дрон поцілив у житлову багатоповерхівку. Унаслідок цього виникла пожежа у квартирах з 5 до 9 поверхи. Її вже ліквідували.

Про персону: Віталій Дяківнич Віталій Дяківнич - начальник Полтавської обласної військової адміністрації, який раніше був головою Миргородської районної державної адміністрації.

