РФ готує удар 'Орєшніком': міста, які можуть стати ціллю

Про що йдеться:
- Росія готується до ракетного обстрілу України
- Ворог може завдати удару по Україні за допомогою "Орєшніка"
Російські окупанти готуються до удару по Україні балістичними ракетами середньої дальності комплексу "Орєшнік". Про це повідомляє моніторинговий канал.
Зазначається, що на полігоні "Капустин Яр" в Астраханській області РФ вже споряджені та готові до запуску дві ракети.
Що може стати ціллю РФ
Монітори вважають, що ворог може застосувати "Орєшнік" під час масованого ракетного обстрілу або одразу після нього.
Ймовірно, удари можуть бути завдані по Львову, Києву чи Старокостянтинову.
"Будьте уважні, реагуйте на сигнали повітряної тривоги та бережіть себе", - йдеться у повідомленні.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як раніше писав Главред, окупаційні війська країни-агресорки Росії вдарили по ринку в Нікополі. Відомо про загиблих та поранених. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Крім того, в ночі та вранці 2 квітня російські окупаційні війська завдали серії ударів по Харкову за допомогою БПЛА. Основний удар припав на Київський район міста.
Надаємо, що російські окупанти обстріляли Сумщину. Внаслідок атак є багато постраждалих, серед них є діти. Про це повідомляє голова Сумської ОВА Олег Григоров.
