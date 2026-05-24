"Сваримося": Гросу після пологів наважилася на одкровення про шлюб

Артистка нещодавно стала мамою.

https://glavred.net/starnews/ssorimsya-grosu-posle-rodov-reshilas-na-otkroveniya-o-brake-10767374.html Посилання скопійоване

Аліна Гросу — чоловік / колаж: Главред, фото: instagram.com, Аліна Гросу

Ви дізнаєтеся:

Як виглядає зараз Аліна Гросу

Що вона розповіла про стосунки з чоловіком

Відома українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно народила дитину, зважилася на відверті зізнання про шлюб. В Instagram вона розкрила несподівану сторону стосунків із загадковим чоловіком, обличчя якого приховує.

За словами Гросу, вона часто стикалася з обговореннями свого особистого життя. Співачка вважає, що основні побоювання викликає стереотип про творчих людей, які не можуть бути стабільними у стосунках.

відео дня

Аліна Гросу зараз / фото: instagram.com, Аліна Гросу

"Скільки років живе кохання? Я іноді читаю під своїми постами думки людей... "Ой, подивимося, скільки вони ще будуть разом..."..."Який це вже її п'ятий-десятий...?" "Творчі люди не кохають довго, вони не постійні". Коли цей рахунок закінчиться? І скільки років має минути, щоб це було довго? Якщо це вже більше 5, це довго? Чи ще ні?", — запитала артистка.

Аліна визнала, що в її шлюбі також бувають сварки і проблеми, але вони з чоловіком долають труднощі, адже почуття одне до одного не згасають. Співачка зазначила, що кохання може впоратися з усіма непорозуміннями.

Аліна Гросу показала сина / фото: instagram.com, Аліна Гросу

"Ми звичайні люди… І буває, сваримося, як усі, але любов — вона є. І скільки б років не минуло, 3-10-20-50 разом, головне, щоб люди в парі були щасливі, навіть у сварках (як наші дідусі й бабусі). Інакше краще наодинці... І ми будемо разом, поки це щастя є", — заявила Гросу.

Аліна Гросу інфографіка / Інфографіка: Главред

Аліна Гросу інфографіка / Інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Софія Ротару не змогла промовчати після цинічного нічного удару РФ по Україні 24 травня. У своїх соцмережах співачка опублікувала кадри страшних наслідків чергової жорстокої атаки країни-агресора, висловивши співчуття постраждалим.

Також дружина українського чемпіона Олександра Усика стала його головною опорою на поєдинку з нідерландцем Ріко Верховеном. Катерина палко вболівала за чоловіка в глядацькій залі, безперервно вигукувала слова підтримки та бурхливо реагувала на кожен удар.

Вас може зацікавити:

Про особу: Аліна Гросу Аліна Михайлівна Гросу — відома українська співачка.

Першим коханим Гросу був московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019 року став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.

Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред