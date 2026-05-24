"Сваримося": Гросу після пологів наважилася на одкровення про шлюб

Христина Трохимчук
24 травня 2026, 14:16
Артистка нещодавно стала мамою.
Аліна Гросу — чоловік
Аліна Гросу — чоловік

Ви дізнаєтеся:

  • Як виглядає зараз Аліна Гросу
  • Що вона розповіла про стосунки з чоловіком

Відома українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно народила дитину, зважилася на відверті зізнання про шлюб. В Instagram вона розкрила несподівану сторону стосунків із загадковим чоловіком, обличчя якого приховує.

За словами Гросу, вона часто стикалася з обговореннями свого особистого життя. Співачка вважає, що основні побоювання викликає стереотип про творчих людей, які не можуть бути стабільними у стосунках.

Аліна Гросу зараз
Аліна Гросу зараз

"Скільки років живе кохання? Я іноді читаю під своїми постами думки людей... "Ой, подивимося, скільки вони ще будуть разом..."..."Який це вже її п'ятий-десятий...?" "Творчі люди не кохають довго, вони не постійні". Коли цей рахунок закінчиться? І скільки років має минути, щоб це було довго? Якщо це вже більше 5, це довго? Чи ще ні?", — запитала артистка.

Аліна визнала, що в її шлюбі також бувають сварки і проблеми, але вони з чоловіком долають труднощі, адже почуття одне до одного не згасають. Співачка зазначила, що кохання може впоратися з усіма непорозуміннями.

Аліна Гросу показала свого новонародженого сина
Аліна Гросу показала сина

"Ми звичайні люди… І буває, сваримося, як усі, але любов — вона є. І скільки б років не минуло, 3-10-20-50 разом, головне, щоб люди в парі були щасливі, навіть у сварках (як наші дідусі й бабусі). Інакше краще наодинці... І ми будемо разом, поки це щастя є", — заявила Гросу.

Аліна Гросу: інфографіка
Аліна Гросу інфографіка
Аліна Гросу інфографіка
Аліна Гросу інфографіка

Раніше Главред повідомляв, що Софія Ротару не змогла промовчати після цинічного нічного удару РФ по Україні 24 травня. У своїх соцмережах співачка опублікувала кадри страшних наслідків чергової жорстокої атаки країни-агресора, висловивши співчуття постраждалим.

Також дружина українського чемпіона Олександра Усика стала його головною опорою на поєдинку з нідерландцем Ріко Верховеном. Катерина палко вболівала за чоловіка в глядацькій залі, безперервно вигукувала слова підтримки та бурхливо реагувала на кожен удар.

Про особу: Аліна Гросу

Аліна Михайлівна Гросу — відома українська співачка.
Першим коханим Гросу був московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019 року став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.
Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.

