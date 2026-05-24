Цінни впали нижче 200 гривень: в Україні стрімко дешевшає популярна ягода

Руслана Заклінська
24 травня 2026, 16:52
Попри здешевлення, ягода на 32% дорожча, ніж торік у цей період.
Ціни на полуницю в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео instagram.com/stolychnyi, УНІАН

Головне:

  • Полуниця подешевшала приблизно на 14%
  • Причина — різке зростання пропозиції і низький попит
  • Оптові ціни знизилися з 200–260 до 170–230 грн/кг

В Україні цього тижня почали знижуватися ціни на полуницю. Ягода подешевшала на 14%. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Основною причиною здешевлення є різке збільшення пропозиції ягоди з господарств західних областей, тоді як попит з боку покупців залишається стриманим. Через це виробники змушені поступово знижувати ціни на швидкопсувну продукцію.

Фермери ще наприкінці минулих вихідних продавали тепличну полуницю по 200-260 грн/кг. Однак на початку тижня, із початком масового збору в південних і західних регіонах, оптові ціни впали до 170-230 грн/кг, тобто приблизно на 14%.

Аналітики зазначають, що наразі ринок ще не досяг піку пропозиції, оскільки масове збирання полуниці очікується на початку наступного місяця. Попри здешевлення, нині полуниця коштує приблизно на 32% дорожче, ніж у цей же період минулого року.

Коли полуниця подешевшає - думка експерта

Народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Соломчук заявив в коментарі "Новини.Live", що з 15 червня українці зможуть купувати вітчизняну полуницю і черешню приблизно по 80 гривень за кілограм. За його словами, нинішні високі ціни на ягоди пояснюються тим, що сезон збору врожаю ще не розпочався, а на ринку переважає імпортна продукція.

Він зазначив, що ситуація з черешнею цього року також буде кращою, ніж торік, коли весняні заморозки знищили значну частину врожаю. Це спричинило дефіцит і різке зростання цін.

"Цьогоріч українські садівники обіцяють великий врожай, тому місцева черешня коштуватиме майже на рівні з полуницею", - зазначив він.

Як повідомляв Главред, на Столичному ринку подорожчала українська полуниця, тоді як імпортна ягода зберігає стабільні цінники станом на 21 травня. Закарпатська полуниця коштувала 130-150 грн/кг.

Також за останній тиждень в Україні суттєво подешевшали овочі та зелень. Найбільше зниження цін зафіксовано на молоду картоплю, молоду та цвітну капусту й зелену цибулю, повідомляють аналітики EastFruit.

Крім цього, знижується вартість білоголової капусти нового врожаю. Її реалізують у межах 34–40 грн/кг.

Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

