Температура впаде до +3: Україну накриє сильне похолодання

Ангеліна Підвисоцька
24 травня 2026, 16:54
У багатьох областях очікуються сильні грозові дощі та шквали.
Прогноз погоди в Україні на тиждень / фото: pexels

Що дізнаєтесь:

  • Якою буде погода вночі
  • Де температура повітря опуститься до +3
  • У яких областях будуть грозові дощі

Погода в Україні почне погіршуватись. Вже наступного тижня очікується значне похолодання, посилення вітру та дощі. Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич.

Зниження температури буде тривалим і похолоднішає на 10-15 градусів по всій території України. Також очікуються грози.

Погода 25 травня

У понеділок, 25 травня, в більшості регіонів України пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди з грозою. Вітер очікується північно-західний, 7 - 12 м/с, вдень при грозах місцями може посилюватися до 15 - 20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +11…+16 °С, вдень коливатиметься в межах +18…+23 °С, у центральних та південних областях +24…+29 °С.

Прогноз погоди в Україні на 25 травня / фото: meteoprog

Погоди 26 травня

У вівторок, 26 травня, очікується погода без істотних опадів. Лише вдень на півночі та сході України пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. Вітер очікується північно-західного напрямку, 7 – 12 м/с, вдень у північно-західних та східних областях можливі пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі очікується +10...+15 °С, вдень +19...+24 °С, на півночі Лівобережжя близько +20 °С, на крайньому півдні +23...+28 °С.

Прогноз погоди в Україні на 26 травня / фото: meteoprog

Погода 27 травня

У середу, 27 травня, під впливом циклону, дощова та прохолодна погода очікується у північних, центральних, східних областях, а також у Карпатському регіоні. На решті території країни істотних опадів не передбачається. Вітер західний, північно-західний, 9 – 14 м/с; вдень у більшості регіонів (за винятком крайнього заходу) очікуються пориви, 17 – 22 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +11…+16 °С, в денні години коливатиметься в межах +16…+22 °С.

Прогноз погоди в Україні на 27 травня / фото: meteoprog

Погода 28 травня

У четвер, 28 травня, вночі місцями пройде невеликий дощ. Вдень короткочасні дощі охоплять більшу частину території країни. Подекуди очікуються окремі грози. Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с, вдень місцями може посилюватися до 15 - 20 м/с. Температура повітря вночі знизиться до +5…+11 °С, вдень коливатиметься в межах +12…+18 °С.

Прогноз погоди в Україні на 28 травня / фото: Windy

Погода 29 травня

У п'ятницю, 29 травня, продовжиться період холодної погоди. Вночі істотних опадів не передбачається. Вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 - 20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +3…+8 °С, вдень коливатиметься в межах +13…+18 °С.

Прогноз погоди в Україні на 29 травня / фото: Windy

Погода 30 травня

У суботу, 30 травня, нестійка та холодна погода з невеликими опадами продовжиться на більшій частині території України. Лише у західних областях переважатиме суха та відносно спокійна погода. Вітер утримається північно-західного напрямку, 7 – 12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +4…+9 °С, вдень коливатиметься в межах +12…+17 °С, у південних та західних областях +18…+23 °С.

Прогноз погоди в Україні на 30 травня / фото: ventusky

Погода 31 травня

У неділю, 31 травня, вночі істотних опадів не очікується. Вдень пройдуть дощі, у північно-західних областях можливі опади у супроводі грози та шквалистого посилення вітру. Лише у південно-східній половині буде сухо. Вітер переважно західного напрямку, 7 – 12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +4…+9 °С, вдень коливатиметься в межах +16…+22 °С.

Прогноз погоди в Україні на 31 травня / фото: ventusky


Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптики Укргідрометцентру говорили, що погода в Україні 23 травня буде місцями спекотною, але дощовою. Оголошено штормове попередження у східних, південних, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях - І рівень небезпечності.

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що погода в Україні найближчими днями буде нестійкою. На вихідних очікуються грозові зливи, подекуди навіть із градом.

Синоптик Іван Семіліт заявляв, що в Україну найближчими днями прийде відчутне похолодання, а до початку літа погода залишиться нестабільною. Він зауважив, що 27 травня в більшість областей України прийде новий атмосферний фронт з півночі, який принесе короткочасні дощі та грози.

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

