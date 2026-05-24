Під Москвою спалахнула масштабна пожежа: СБУ рознесла ключову нафтостанцію РФ

Об’єкт постачає пальне до Московського регіону та є частиною магістральної нафтотранспортної системи РФ.

СБУ вдарила по стратегічній нафтостанції РФ

Коротко:

СБУ атакувала НПЗ "Второво" у Володимирській області РФ

Станція забезпечує паливом Московський регіон і ключові аеропорти

Після удару виникла масштабна пожеж

У ніч на 24 травня дрони атакували нафтоперекачувальну станцію у Володимирській області Росії, яка постачає пальне до Московського регіону. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа. Про це повідомила Служба безпеки України.

Фахівці Центру спеціальних операцій "Альфа" уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Второво", розташовану у Володимирській області РФ. Операція була виконана в межах завдань, поставлених президентом України.

Станція є одним із ключових елементів системи магістральних нафтопродуктопроводів Росії. Вона транспортує, зокрема дизельне пальне з нафтопереробних заводів центральної частини РФ до внутрішніх споживачів та експортної інфраструктури. Об’єкт забезпечує паливом великі нафтобази навколо Москви, а також аеропорти "Шереметьєво", "Домодєдово" і "Внуково".

"Внаслідок успішної атаки безпілотників СБУ на обʼєкті спалахнула масштабна пожежа площею 800 м². На відміну від ворога, який цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру та мирних людей, Україна завдає точних ударів виключно по військових і стратегічних цілях, пов’язаних із забезпеченням російської агресії", - йдеться в повідомленні.

У відомстві також заявили, що операції з ураження критичної інфраструктури противника триватимуть.

"СБУ вже готує нові спецоперації. Інтенсивність ударів України по території росії лише зростатиме. Наші далекобійні санкції працюватимуть і надалі", - заявив керівник СБУ Євгеній Хмара.

Карта НПЗ / Інфографіка: Главред

Скільки атак по НПЗ здійснила Україна

Україна з початку повномасштабної війни системно завдає ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі. За підрахунками видання "Вот так", здійснено 158 атак по НПЗ РФ, а більшість ключових об’єктів уже були уражені.

За даними аналітиків, під ударами опинилися 24 з 33 великих нафтопереробних заводів у Росії. Поза досяжністю українських дронів залишаються лише два великі НПЗ - Омський та Ангарський.

Найчастіше атаки фіксувалися по Рязанському та Саратовському НПЗ, які відіграють важливу роль у забезпеченні російського ринку та армії. 2025 рік став рекордним за інтенсивністю таких ударів.

Удари по російський НПЗ - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 19-20 травня Сили оборони України завдали серії ударів по військовій інфраструктурі РФ. Уражено НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" та нафтоперекачувальну станцію "Ярославль-3".

Також 21 травня у Сизрані Самарської області РФ пролунали вибухи після атаки безпілотників. Виникла пожежа на території Сизранського НПЗ.

Сили оборони України завдали далекобійного удару по російській нафтопереробній інфраструктурі, зокрема по Сизранському НПЗ на відстані понад 800 км від українського кордону, повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, це чергова "далекобійна санкція" проти нафтового сектору РФ.

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України.

