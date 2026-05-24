Макрон вперше з 2022 року подзвонив Лукашенку - про що говорили

Руслана Заклінська
24 травня 2026, 17:42
У Білорусі заявили, що телефонну розмову ініціювала французька сторона.
Макрон поговорив з Лукашенком / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, x.com/EmmanuelMacron

Головне:

  • Макрон і Лукашенко 24 травня провели телефонну розмову
  • Обговорювали "регіональні проблеми" та відносини Білорусі з ЄС
  • Ініціатором дзвінка нібито був Париж

Президент Франції Емманюель Макрон 24 травня провів телефонну розпову з лідером Білорусі Олександром Лукашенком. Це перший контакт лідерів такого рівня за тривалий період. Про це повідомила БелТА з посиланням на пресслужбу Лукашенка.

За даними Мінська, під час дзвінка сторони обговорили "регіональні проблеми" та взаємини Білорусі з Європейським Союзом і Францією. У Білорусі зазначили, що ініціатором розмови виступила французька сторона, однак деталей переговорів не розкривають.

Водночас у Франції офіційно поки не підтверджували факт цієї розмови і не оприлюднювали жодних деталей щодо її змісту. Попередні прямі телефонні контакти між Лукашенком і Макроном відбулися 20 і 26 лютого 2022 року - напередодні та одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Чи готується Білорусь до війни проти України - думка експерта

Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак в інтерв'ю Главреду розповів, що тема можливого використання території Білорусі для військових операцій Росії проти України або країн НАТО періодично знову з’являється в інформаційному просторі. Водночас наразі немає ознак підготовки до нового вторгнення.

Водночас експерт додав, що ситуація може змінитися, тому цей напрямок перебуває під постійним контролем українських і західних розвідок. За словами Ступака, приховано підготувати наступ практично неможливо, адже всі переміщення військ біля кордону оперативно відстежуються.

"Глибоко переконаний, що Лукашенко уникатиме втягування у війну. Йому це не цікаво. Трамп тільки-но почав витягувати Лукашенка з запиленої смердючої санкційної комори, де той провів уже понад 10 років. Також із деяких білоруських компаній знімаються санкції, наприклад, Белавіа та Белкалій. І поки що для Лукашенка є "світло в кінці тунелю", тому вступ у війну для нього вкрай невигідний", - вважає Ступак

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив про посилення українських сил на Чернігівсько-Київському напрямку через загрозу можливого наступу РФ з боку Білорусі та Брянської області. За його словами, розвідка зафіксувала п’ять можливих сценаріїв дій ворога, на які Україна вже готує відповіді.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що російський Генштаб розглядає наступальні операції з півночі, через що фронт може розширитися.

В Офісі президента України вважають, що спільні навчання Росії та Білорусі, заяви про ядерну зброю та активність біля кордону є радше елементом тиску, ніж підготовкою до нового вторгнення. Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що повномасштабний наступ з території Білорусі наразі малоймовірний, оскільки Росія не має достатніх ресурсів навіть для виконання завдань на ключових ділянках фронту.

Про персону: Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко – білоруський політик та державний діяч. На посаді президента Білорусі більше 30 років – з 20 липня 1994 року.

З 2020 року Україна, США, Канада, ЄС та низка інших держав не визнають його президентом Білорусі.

Це сталося після того, як президентські виборі у Білорусь 2020 року були розкритиковані через масштабні фальсифікації та викликали наймасштабніші протестні акції у країні.

В 2022 рокі Лукашенко підтримав повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну. Він надав окупантам територію Білорусі для здійснення військової інтервенції на українську територію та здійснення ракетних обстрілів, пише Вікіпедія.

Білорусь Франция Олександр Лукашенко Еммануель Макрон
