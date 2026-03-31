Україна запропонувала перемир'я у війні: як відповів Кремль та коли воно може початись

Президент України Зеленський заявив про готовність розглянути тимчасове великоднє перемир’я з Росією та окреслив умови можливих домовленостей.

Названо дату перемир'я у війні - що кажуть у Кремлі та чим це загрожує Україні

Напередодні Великодня 2026 року знову активізувалися розмови про можливість тимчасового припинення вогню між Україною та Росією — так зване "великоднє перемир’я", яке могло б на кілька днів знизити інтенсивність бойових дій на фронті. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий підтримати будь-які формати припинення вогню, включно з повним або частковим перемир’ям на святковий період, але лише за умови збереження суверенітету та безпеки держави.

Коли може початись перемир'я

30 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова погодитися на перемир’я з Росією на період великодніх свят (12 квітня). Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає Суспільне.

Він зазначив, що Україна підтримує різні формати завершення війни, зокрема повне припинення вогню або окремі домовленості, наприклад щодо енергетичної інфраструктури, і готова розглядати варіант тимчасового перемир’я на Великдень, якщо це не суперечить національним інтересам.

"На мій погляд, якщо чесно, нормальні люди, які поважають життя, говорять про припинення вогню і закінчення війни на все життя, а не на кілька днів", — сказав президент.

За словами президента, Україна відкрита до компромісів, однак не погодиться на рішення, які підривають її гідність і суверенітет.

Водночас він висловив думку, що короткострокова пауза у бойових діях не дасть Росії можливості суттєво посилити свої позиції, зазначивши, що за кілька днів це зробити неможливо.

Які умови енергетичного перемир’я з Росією

Вже на наступний день, 31 березня, Володимир Зеленський уточнив, що Україна готова розглянути формат так званого енергетичного перемир’я з Росією за умови, що російська сторона припинить удари по українській енергетичній інфраструктурі. Він зазначив, що такі ініціативи вже обговорюються з партнерами на Близькому Сході.

"Передусім ми не просто завдаємо ударів. Я всім хочу нагадати, ми відповідаємо. Чому я нагадую? Останнім часом, після такої енергетичної кризи світової, дійсно, ми отримували сигнали від деяких наших партнерів про те, як зробити так, щоб зменшити наші відповіді по нафтовому сектору, енергетичному сектору РФ? Я ще раз наголошую, якщо Росія готова не бити по українській енергетиці, ми не будемо відповідати на по їхній енергетиці", — сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна залишається відкритою до різних варіантів припинення вогню — як повного, так і часткового, зокрема в енергетичній сфері, а також щодо безпеки продовольства, морського та повітряного простору. Йдеться про припинення атак ракетами й дронами та ударів по інфраструктурі. За його словами, Україна неодноразово пропонувала такі формати і готова підтримати будь-яку ініціативу, якщо Росія також буде до цього готова.

Окремо Зеленський зазначив, що ці питання опрацьовуються разом із партнерами на Близькому Сході, які вже допомагають у гуманітарних напрямках, зокрема в обміні полоненими та поверненні українських дітей. Він наголосив, що тематика війни та її наслідків залишається одним із ключових пріоритетів у цих переговорах.

Що відповіли в Росії на пропозицію перемир’я

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистським ЗМІ заявив, що від президента України Володимира Зеленського нібито не надходило чіткої ініціативи щодо великоднього перемир’я.

"Він (Зеленський, - ред.), як завжди, говорив про готовність і бажання піти на перемир'я, хоч яке, хоч великоднє. Ми ще раз повторюємо: Зеленський повинен взяти на себе відповідальність і прийняти відповідні рішення, щоб ми вийшли на мир, а не на перемир'я", - сказав речник російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна, який до цього, неодноразово висував максималістські умови завершення війни, які можна порівняти з капітуляцією України.

Чому Кремль не піде на припинення вогню

Водночас у звіті Інституту вивчення війни зазначається, що Україна продовжує демонструвати готовність до переговорів і йти на поступки, тоді як Росія не виявляє зацікавленості у припиненні вогню чи конструктивному діалозі для завершення війни.

Аналітики також підкреслюють, що російські посадовці відкидають спроби України сформувати переговорну позицію без вимоги капітуляції. Зокрема, 30 березня Володимир Зеленський заявив про готовність України до тимчасового припинення вогню на період великодніх свят, незалежно від формату — чи то повне перемир’я, чи обмеження ударів по енергетичній інфраструктурі.

У відповідь голова Комітету з міжнародних справ Ради Федерації Росії Григорій Карасін заявив, що такі слова Зеленського не варто сприймати серйозно.

В Інституті вивчення війни зазначили, що раніше російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін оголошував односторонні перемир’я — зокрема на Великдень у середині квітня 2025 року та до Дня перемоги на початку травня того ж року. При цьому обидві сторони неодноразово звинувачували одна одну у порушенні цих домовленостей по всій лінії фронту.

Аналітики також нагадали, що Кремль раніше використовував короткострокові перемир’я як інструмент інформаційного впливу, намагаючись створити образ сторони, яка діє з добрими намірами, водночас відкидаючи ініціативи України та США щодо тривалішого або постійного припинення вогню, а також обмеження ударів великої дальності по цивільній інфраструктурі.

"Російські сили також використовували короткострокові перемир’я та мораторії на удари для накопичення ракет, щоб максимізувати збитки під час наступних ударних операцій одразу після закінчення перемир’я. Зеленський продовжує йти на поступки та демонструвати готовність України до дипломатичного діалогу та беззастережного перемир’я, тоді як Росія продовжує демонструвати, що вона не зацікавлена у перемир’ї чи добросовісних переговорах щодо припинення війни", - робиться висновок у звіті.

Як Кремль може використати перемир’я

Військовий експерт Павло Нарожний вважає, що Кремль може погодитися на таку ініціативу, але не з метою реального припинення вогню. На його думку, цей час противник може використати для підготовки до майбутніх масованих атак. Водночас на фронті за короткий період окупанти не зможуть здійснити суттєві маневри чи перегрупування сил. Про це він заявив в коментарі 24 каналу.

Експерт нагадав, що раніше вже оголошувалися перемир’я на Різдво та інші християнські свята, однак щоразу російська сторона їх порушувала. За його словами, погодження на таку паузу може бути для Росії лише спробою створити позитивний імідж.

Нарожний також зазначив, що для посилення наступу необхідно перекинути щонайменше кілька бригад, а це займає не менше тижня через складну логістику — від виведення підрозділів із позицій до транспортування техніки та розгортання на новому місці. Тому кілька днів перемир’я не матимуть значного впливу на ситуацію на фронті.

Водночас він припустив, що за цей час противник може скористатися зниженням активності українських ударних засобів і, наприклад, підготувати до використання значну кількість ударних дронів на пускових позиціях.

"Останнім часом ми бачимо доволі успішні удари саме по таких майданчиках. Їм доволі не просто перевезти велику кількість "Шахедів". А тут у них може бути час, вони будуть знати, що по них не будуть стріляти. Також зможуть підвезти артилерійські боєприпаси", – припустив він.

Для чого Україна заявила про можливість перемир’я

Ініціатива можливого перемир’я на Великдень має передусім політичний характер і спрямована на те, щоб показати, хто дійсно прагне завершення війни, а хто свідомо затягує процес. Україна заявляє про готовність до різних форматів припинення вогню, тоді як Росія системно відкидає такі пропозиції або намагається їх знівелювати. Про це в ефірі телеканалу "Апостроф" заявив політолог Петро Олещук.

Він підкреслив, що подібні ініціативи Києва, зокрема щодо великоднього перемир’я, покликані продемонструвати міжнародній спільноті реальні наміри Кремля.

"Ініціатива звучить з простої мети показати, хто є реальний інтересант продовження війни, а хто ні. Росія від усього стабільно відмовляється. Вочевидь, вона так само і цього разу відмовиться або знайде якийсь відповідний формат, який нівелює будь-які потенційні домовленості. Теоретично це має продемонструвати, хто реально зацікавлений у припиненні війни, а хто ні. Але ми знаємо, що, наприклад, для Трампа це все одно не аргументи", — зазначив політолог.

Як українська пропозиція може вплинути на риторику США щодо війни

Політичний експерт Андрій Городницький вважає, що позиція України щодо перемир’я на Великдень має значення з дипломатичної точки зору. Тема перемир’я у святкові дні знаходить підтримку серед прихильників руху MAGA, і саме з цією аудиторією Україні важливо вести діалог.

За його словами, українська сторона має певні контакти з релігійними спільнотами, які поділяють ці погляди, і це дає додаткові можливості для комунікації та отримання підтримки.

"Тепер риторика MAGA сильно змінилася. На конференції звучала велика кількість приємних і прихильних слів для України. Звучало величезне засудження Росії та чимало фактів її злочинів",– сказав він в коментарі 24 каналу.

Політичний експерт зазначив, що Україна доносить міжнародній спільноті інформацію про дії Росії на окупованих територіях, зокрема щодо переслідування священнослужителів, викрадення дітей та руйнування церков. Це дозволяє формувати у медійному просторі образ сторони, яка дотримується цінностей, і демонструвати, хто насправді їх порушує. У цьому контексті особливо важливо працювати з американською аудиторією.

Він наголошує, що Росія може порушувати домовленості та продовжувати штурмові дії. Українські військові у такому разі реагуватимуть відповідно і не чекатимуть завершення перемир’я, щоб відбивати атаки та знищувати сили противника.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

