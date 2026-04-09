Росія готує нову пастку: що насправді стоїть за ультиматумами Кремля

Війна РФ проти України триватиме, адже Москва не має намірів зупинятись і використовує всі можливості для збереження своїх позицій, вказав Коваленко.

Чому Росія насправді не готова до завершення війни

Про що йдеться у матеріалі:

Росія не хоче зупиняти війну

Виведення українських військ з Донбасу не принесе миру

Країна-агресорка Росія не зацікавлена в реальному завершенні не спровокованої агресії та повномасштабної війни проти України. Про це заявив глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

За його словами, Росія створює ілюзію того, мир у війні можливий лише після виходу українських військ з території Донецької та Луганської областей.

"Це брехня. Росія не має намірів припиняти війну - вона продовжиться. Зараз саме Росія робить все, аби на Близькому Сході перемирʼя не спрацювало. Це вони роблять проти Трампа", - повідомив він.

Коваленко підкреслив, що Донбас росіяни прагнуть отримати без бою лише для зменшення власних втрат і перегрупування перед наступними атаками. Виходу з регіону не передбачається, але на жаль, деякі західні чиновники потрапляють у пастку ілюзії простих рішень, не розуміючи менталітету та брехливості росіян.

Поки в Росії функціонують економіка та військово-промисловий комплекс, а режим залишається цілим, війна триватиме незалежно від того, хто президент на Заході. Сценарій або полягає в руйнації можливостей Росії, або в постійних пастках, що дозволяють їй продовжувати бойові дії.

"Нам доведеться далі захищати Україну. Це варто прийняти, якщо плануєте своє життя тут", - резюмує він.

Мирний план США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Коли може закінчитись війна РФ проти України - думка експерта Як писав Главред, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначав, що на цей момент російські сили не здатні повноцінно провести ефективну масштабну наступальну кампанію у весняно-літній період 2026 року. Про це він заявив в коментарі ТСН. "Це — ознаки того, що вони вже на рівні достатньо суттєвого виснаження. Настільки, що це впливає на їхні наступальні дії. Не просто впливає на полі бою, через що вони просуваються досить повільно. Росіяни не можуть стримувати наші контратаки на деяких ділянках. Вони не можуть їх повністю зупинити", — вказує він. Він також звернув увагу, що у 2026 році темпи захоплення українських територій з боку Росії були нижчими, ніж темпи їхнього звільнення українськими військами під час контратак. Це може свідчити про наближення критичної межі, коли наступальні дії росіян втрачатимуть результативність. Водночас, за його словами, попри наявність місцями потужної та щільної оборони, у ній можна знайти вразливі ділянки, які можуть стати напрямками для ефективних ударів. Підсумовуючи, Коваленко зазначив, що Росія висуває свої вимоги доти, доки відчуває впевненість у власних силах. При цьому він наголосив, що на п’ятому році війни не варто очікувати її швидкого завершення. "До закінчення війни ми прямуємо з 2022 року, тому різким воно аж ніяк не може бути", — каже експерт.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним, зазначивши, що переговори можуть відбутися на Близькому Сході, в Європі або у США.

У Кремлі водночас повідомили, що російський диктатор та воєнний злочинець поки не ухвалював жодних рішень щодо можливого великоднього перемир’я, заявив його прессекретар Дмитро Пєсков.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російське керівництво не обмежує своїх цілей лише Донеччиною і розглядає подальше розширення контролю над українськими територіями, однак наразі не має достатніх ресурсів для реалізації таких планів.

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

