"Дотиснути ворога": Зеленський зробив гучну заяву про завершення війни в Україні

Олексій Тесля
29 січня 2026, 19:40
Необхідно зберегти єдність українського суспільства і досягти справедливого миру, переконаний президент.
Володимир Зеленський, ЗСУ
Володимир Зеленський оцінив перспективи завершення війни / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН

Головне із заяв Зеленського:

  • Потрібно дотиснути ворога і досягти справедливого і міцного миру
  • Україні необхідний реальний результат

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності зберегти єдність українського суспільства, дотиснути ворога і досягти справедливого і міцного миру.

"Важливо не втратити єдність, не зрадити один одного і дотиснути. Дотиснути ворога, дотиснути бій, досягти мети, а це означає досягти для України реального результату", - написав він у Telegram.

Глава держави переконаний, що саме такого життя, якого хоче Україна, і така безпека потрібна нашій країні.

"Такої свободи, яка не тільки завойована, яка не тільки на історичний мить, а яка точно збережена - збережена на багато років і поколінь вперед. Саме за це Україна бореться зараз, саме над цим працюємо всі ми. І саме завдяки всім нашим воїнам, всьому нашому народу в Україні ми маємо всі шанси, щоб цього досягти", - написав він.

Крім того, президент також нагородив орденами "Золота Зірка" і Хрестами бойових заслуг воїнів Сил безпеки і оборони України та передав нагороди сім'ям загиблих Героїв, удостоєних звання посмертно.

Переговори зайшли в глухий кут: оцінка експерта

Публіцист Віталій Портников вважає, що після низки дипломатичних раундів все більше західних аналітиків говорять про фактичну зупинку процесу пошуку виходу з російсько-української війни. На його думку, основна перешкода — питання територій. Він звертає увагу, що навіть президент США Дональд Трамп неодноразово вказував на прагнення Володимира Путіна встановити контроль над усією Україною, тому розмови про готовність Кремля обмежитися окремими регіонами виглядають необґрунтованими. У випадку з Донбасом, підкреслює Портников, принципово незрозуміло, навіщо Україні відмовлятися від територій, які їй вдається утримувати і захищати.

Раніше був розкритий найгірший сценарій завершення війни з капітуляцією. Єдиною відповіддю може бути максимальна мобілізація суспільства для потреб фронту, переконаний Євген Дикий.

Нагадаємо, раніше з'явився похмурий прогноз щодо завершення війни. Україна повинна прийняти кардинальні зміни в мобілізаційних питаннях, вважає Євген Дикий.

Як повідомляв Главред, раніше з'явився тривожний сценарій завершення війни. Для Дональда Трампа визначальним фактором є необхідність якнайшвидшого завершення війни.

Про персону: Віталій Портников

Віталій Портников - український публіцист, письменник і журналіст. Оглядач Радіо Свобода та постійний автор аналітичних статей в українських виданнях на політичну і історичну тематику. Член Українського ПЕН-клубу. Веде популярний україномовний відеоблог на YouTube.

