Дістала карма за "здачу" бійців АТО: у Бердянську підірвали авто зі зрадницею з ОПЗЖ

Валентина Мамай і два пасажири авто після вибуху госпіталізовані.

У Бердянську підірвали авто Валентини Мамай / brd24.com

В Бердянську Запорізької області в районі школи № 5 стався сильний вибух. Попередньо вибухнув автомобіль з російськими номерами по вулиці Руденка.

Підірваний автомобіль дуже схожий на той, яким користується Валентина Мамай, яка з початку окупації співпрацювала з окупантами, пише Бердянськ 24.

"Ймовірно машина, що вибухнула на вулиці Руденка в Бердянську, належить ексдепутатці міської ради від ОПЗЖ Валентині Мамай", — йдеться в повідомленні Telegram-каналу Гнила черешня.

Зазначається, що колаборантка співпрацювала з окупантами з першого дня вторгнення, а також "здавала" загарбникам членів сімей ветеранів та бійців АТО/ООС.

"Бердянська служба захисту тварин, керована зрадницею, також розташована на вулиці Руденка. За попередньою інформацією, Мамай і два пасажири авто після вибуху госпіталізовані", — сказано в повідомленні.

Валентина Мамай / t.me/gnilayacherexa

Раніше повідомлялося, що у Бердянську знищено "заступника голови ВЦА з питань ЖКГ" Олега Бойка.

Разом з Бойком також ліквідована його дружина Людмила, яка займалася підготовкою проросійського "референдуму".

Уточнюється, що вона очолювала міську "територіальну виборчу комісію".

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