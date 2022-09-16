Готували проросійський "референдум": у Бердянську ліквідували заступника гауляйтера з дружиною

Знищені колаборанти Олег і Людмила Бойко / Telegram-канал а. Цаплієнко

В Бердянську Запорізької області, захопленому російськими окупантами, знищений "заступник голови ВЦА з питань ЖКГ" Олег Бойко.

Про це повідомляють російським пропагандистські ЗМІ.

Разом з Бойком також ліквідована його дружина Людмила, яка займалася підготовкою проросійського "референдуму".

Уточнюється, що вона очолювала міську "територіальну виборчу комісію".

Раніше повідомлялося, що в центрі Херсона, захопленого російськими окупантами, в п'ятницю вдень, 16 вересня, прогриміли потужні вибухи.

У момент удару по адміністрації Херсонської області, там приходила нарада "глав" адміністрацій і округів.

У Луганську, захопленому російськими окупантами, прогримів вибух у будівлі "генеральної прокуратури" терористичної "ЛНР".

В результаті вибуху загинув "генпрокурор" "ЛНР" Сергій Горенко.

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