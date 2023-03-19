Колосально тиснуть: у ЗСУ розповіли про втрати окупантів під Бахмутом всього за один день

У цих боях росіяни втратили 96 окупантів убитими, ще 153 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Війна в Україні, Сергій Череватий / 10 Гірсько-Штурмова Бригада, podul.ro

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що російські військові активно застосовують бронетехніку на Лимансько-Куп'янському напрямку. При цьому українським захисникам вдається ефективно знищувати вороже озброєння.

В ефірі телемарафону Череватий зазначив, що росіяни проявляють найбільшу активність на Бахмутському та Лимансько-Куп'янському напрямках.

"За цю добу на Бахмутському напрямку ворог здійснив 197 обстрілів різними типами артилерії та РСЗВ, 35 разів атакував наші позиції. Зокрема, лише в районі Бахмута він 73 обстріли здійснив і 25 разів намагався атакувати. Це північна частина самого Бахмута, Оріхове, Василівка, Богданівка", - сказав Череватий.

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Втрати окупантів у Бахмуті

У цих боях росіяни втратили 96 окупантів убитими, ще 153 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Крім цього, Лимансько-Куп'янський напрямок протягом останніх тижнів залишається рекордсменом з артилерійських обстрілів з боку росіян. Так, за цю добу окупанти здійснили 442 обстріли, також сталося 11 бойових зіткнень.

Загарбники активно застосовують бронетехніку на цьому напрямку. За цю добу українські військові підбили одну ворожу БМП та два тягачі, знищили 3 міномети та 2 склади з боєприпасами.

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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