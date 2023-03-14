"Величезні ресурси в топку": генерали РФ кинули все, щоб виконати наказ Путіна - експерт

Стійкість українських захисників дає можливість ЗСУ підготуватися до контрнаступу.

Путін віддав наказ окупувати Донбас до кінця березня / скріншот YouTube

Російські генерали використовують величезні людські ресурси, щоб виконати наказ російського диктатора Володимира Путіна - окупувати Донбас до кінця березня, заявив військовий експерт Михайло Самусь

"Російські війська намагаються використати час, що залишився, а це кілька тижнів, щоб виконати політичний наказ Путіна - окупувати Донеччину і Луганщину. Тому росіяни вкидають такі величезні людські ресурси і живу силу в топку. Для російських генералів головним є виконати наказ Путіна. Тому вони істеричними, шаленими атаками намагаються проломити українську оборону, оточити Бахмут", - зазначив Самусь в ефірі програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

Хто такий Михайло Самусь Михайло Самусь-військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань. відео дня

За його словами, росіяни обстрілюють Краматорськ, завдають ударів по всій Донеччині, Луганщині, Харківщині, Сумщині, оскільки противник намагається створити умови, щоб виконати завдання Путіна. Водночас стійкість українських захисників дає можливість ЗСУ підготуватися до контрнаступу.

"Але українське командування чітко розуміє, якими діями противник намагається цього досягти. Де сильні сторони ЗСУ, а де слабкі місця противника. ЗСУ знищують потужність противника, даючи можливість підготуватися ЗСУ до контрнаступу", - підсумував Самусь.

Ситуація в Бахмуті

Російські окупанти намагаються захопити Бахмут у Донецькій області і кидають туди свої основні сили. Їм навіть вдалося захопити деякі території, розповів перший заступник командувача Української добровольчої армії, командир загону "Південь"УДА у складі 28-ї ОМБр полковник Сергій Ільницький ("Сокіл").

Він зазначив, що в Бахмуті досі залишається загроза оточення міста, адже воно вже оточене наполовину. Полковник переконаний, що Україні необхідно продовжувати стримувати оборону і знищувати ворога в Бахмуті.

Раніше в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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