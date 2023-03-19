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Росіяни тактично провалили операцію із захоплення Бахмута - Череватий

19 березня 2023, 15:44
Череватий підкреслив, що українське командування і штаби правильно планують оборону.
Українські військові, ЗСУ, Сергій Череватий
Сергій Череватий / 93-тя ОМБр Холодний Яр, armyinform.com.ua

Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що російські окупанти тактично не можуть завершити операцію із захоплення Бахмута.

За його словами, окупанти продовжують здійснювати атаки "за інерцією", а сьогоднішні дії росіян в районі Бахмута складно назвати великою стратегічною наступальною операцією.

"Зараз вони, по суті, тактично не можуть завершити операцію із захоплення українського районного центру Бахмут. Так, там дуже активні бої, вони ще продовжують на інерції здійснювати по кілька десятків атак, але вони несуть величезні втрати", - сказав спікер в ефірі телемарафону.

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Череватий підкреслив, що українське командування і штаби правильно планують оборону. Так, наші захисники знекровлюють ворога, сточують його бойові можливості та ламають бойовий дух окупантів.

До того ж, спікер зазначив, що заяви засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина про брак боєприпасів - це сигнал SOS керівництву РФ. Він вважає, що заяви Пригожина і терориста Ігоря Гіркіна - це найкращий демотиватор для російських військ.

Бої в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що Вашингтон підтримує рішення президента України Володимира Зеленського продовжувати операцію з оборони Бахмута. Але, за його словами, якщо буде прийнято рішення відвести ЗСУ від Бахмута, це не означатиме поразки Києва у війні.

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